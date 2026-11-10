Jesús Domínguez y su conjunto “Son Dos” ganaron el Pre Cosquín en la sede Gálvez

El músico Jesús Domínguez y su conjunto “Son Dos” lograron una importante consagración al ganar el certamen Pre Cosquín en la sede Gálvez, durante la presentación realizada el pasado viernes 6 de noviembre.

Acompañados por el destacado músico Emanuel Calcaterra, los integrantes del conjunto participaron de una nueva instancia de este reconocido certamen que busca descubrir y promover talentos de la música y la danza folclórica argentina.

La alegría llegó con el resultado: “Son Dos” se quedó con el primer puesto, un reconocimiento que representa un importante impulso para continuar creciendo en el camino musical, sumar experiencias y compartir su propuesta artística en nuevos escenarios.

A través de sus redes sociales, Jesús Domínguez expresó su emoción por el logro y agradeció especialmente a sus familias por el acompañamiento, el apoyo incondicional y el esfuerzo de cada día.

La victoria en Gálvez representa un paso significativo en la trayectoria del conjunto y renueva las expectativas de seguir llevando su música y el folclore a distintos escenarios.