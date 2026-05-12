10 películas argentinas que tenés que ver sí o sí: clásicos inolvidables, joyas ocultas y dónde encontrarlas

El cine argentino ha sabido conquistar al mundo con historias profundas, personajes inolvidables y películas que dejaron huella generación tras generación. Desde thrillers atrapantes y dramas históricos hasta comedias convertidas en clásicos de culto, estas producciones son consideradas imprescindibles para cualquier amante del buen cine.

A continuación, una selección de 10 películas argentinas que tenés que ver al menos una vez en la vida, con una sinopsis más completa y dónde podés encontrarlas actualmente.

1. Nueve Reinas

Una de las mejores películas argentinas de todos los tiempos. La historia sigue a Marcos y Juan, dos estafadores que se conocen por casualidad y terminan involucrados en un negocio millonario relacionado con unas valiosas estampillas falsificadas conocidas como “Las Nueve Reinas”. Lo que parece un simple golpe económico se transforma en un juego psicológico lleno de mentiras, engaños y traiciones donde nadie es quien dice ser.

Con actuaciones memorables de Ricardo Darín y Gastón Pauls, la película mantiene la tensión de principio a fin y tiene uno de los finales más recordados del cine argentino.

Dónde verla:

2. El secreto de sus ojos

Ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, esta obra maestra dirigida por Juan José Campanella mezcla drama, romance y thriller policial de una manera impecable. La trama sigue a Benjamín Espósito, un ex empleado judicial que, ya jubilado, decide escribir una novela basada en un caso de asesinato ocurrido décadas atrás que jamás pudo olvidar.

Mientras revive la investigación, también resurgen recuerdos de una historia de amor inconclusa y heridas abiertas de una Argentina marcada por la violencia política. Con Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella en actuaciones extraordinarias, es una película intensa, emocionante y profundamente humana.

Dónde verla:

3. Esperando la carroza

Un clásico absoluto de la comedia argentina y una película que sigue más vigente que nunca. La historia gira alrededor de Mamá Cora, una anciana de 80 años que aparentemente desaparece luego de un conflicto familiar. Sus hijos creen que murió y, a partir de allí, comienzan discusiones, reproches y situaciones absurdas que exponen toda la hipocresía y el caos de la familia.

Con frases que quedaron grabadas para siempre en la cultura popular argentina, esta película combina humor negro con una fuerte crítica social sobre la familia, el egoísmo y las apariencias.

Dónde verla:

4. Relatos salvajes

Dirigida por Damián Szifron, esta película reúne seis historias independientes donde personas comunes explotan emocionalmente frente a situaciones límite. Desde discusiones de tránsito y traiciones amorosas hasta corrupción y venganza, cada relato muestra el costado más extremo e irracional del ser humano.

Con humor negro, tensión constante y actuaciones brillantes, “Relatos Salvajes” logró convertirse en un fenómeno mundial y una de las películas argentinas más reconocidas internacionalmente en los últimos años.

Dónde verla:

5. El Aura

Un thriller psicológico oscuro y atrapante dirigido por Fabián Bielinsky. La película sigue a Esteban Espinosa, un taxidermista introvertido y epiléptico que vive obsesionado con planificar robos perfectos. Durante un viaje de caza en la Patagonia, accidentalmente se ve involucrado en un crimen real y encuentra la oportunidad de poner a prueba sus fantasías.

Con una atmósfera fría y silenciosa, la película construye tensión de manera magistral y muestra una de las mejores actuaciones de Ricardo Darín.

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6. La historia oficial

Una película fundamental para entender la historia argentina. La trama sigue a Alicia, una profesora de historia que comienza a sospechar que su hija adoptiva podría ser hija de desaparecidos durante la última dictadura militar.

A medida que avanza la investigación, la protagonista enfrenta una realidad dolorosa que pone en crisis todo su mundo familiar y sus propias creencias. Fue la primera película argentina en ganar el Oscar y sigue siendo una obra profundamente conmovedora y necesaria.

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7. Tiempo de Valientes

Una mezcla brillante de comedia y policial. La historia comienza cuando Mariano Silverstein, un psicólogo que atraviesa problemas personales, es obligado por la Justicia a trabajar asistiendo emocionalmente a un policía violento y descontrolado.

Lo que empieza como una relación incómoda se convierte en una amistad inesperada mientras ambos terminan involucrados en una peligrosa investigación criminal. Con muchísimo humor y diálogos memorables, es una de las películas argentinas más entretenidas de las últimas décadas.

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8. Un lugar en el mundo

A través de la mirada de un adolescente, la película cuenta la vida de una familia que intenta sostener sus ideales y ayudar a pequeños productores rurales en un pueblo alejado de la ciudad. Allí deberán enfrentar intereses económicos, conflictos sociales y decisiones difíciles.

Con actuaciones extraordinarias de Federico Luppi, Cecilia Roth y José Sacristán, la película transmite valores humanos, solidaridad y compromiso social de una manera muy emotiva.

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9. El hijo de la novia

Una película cálida y profundamente emotiva. Rafael Belvedere es un hombre agotado por el trabajo y distanciado de su familia que atraviesa una fuerte crisis personal. Todo cambia cuando su padre le confiesa el deseo de casarse por iglesia con su madre, quien padece Alzheimer.

A partir de allí, Rafael comenzará un camino de reencuentro consigo mismo, con su familia y con las cosas verdaderamente importantes de la vida. Una historia sensible y humana con grandes actuaciones de Ricardo Darín, Norma Aleandro y Héctor Alterio.

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10. Hombre mirando al sudeste

Una de las películas más originales y filosóficas del cine argentino. La historia comienza cuando un misterioso hombre aparece internado en un hospital psiquiátrico afirmando venir de otro planeta. El doctor encargado de analizarlo intenta descubrir si realmente está loco o si detrás de sus palabras existe algo mucho más profundo.

La película reflexiona sobre la sociedad, la empatía, la locura y la condición humana de una manera única, convirtiéndose con el tiempo en una verdadera obra de culto.

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