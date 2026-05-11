María Juana abre las inscripciones para una nueva capacitación en Manipulación Segura de Alimentos

La Comuna de María Juana, a través del área local de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva capacitación destinada a la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos, documentación obligatoria para todas aquellas personas que trabajen en contacto con productos alimenticios.

La capacitación se desarrollará durante dos jornadas consecutivas, los días miércoles 20 y jueves 21 de mayo, en la Casa del Bicentenario de María Juana, en el horario de 13:30 a 17:00 horas. Durante el curso, los participantes recibirán contenidos teóricos y prácticos relacionados con la correcta manipulación de alimentos, prevención de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y normas básicas de higiene y seguridad alimentaria.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de instancias formativas para garantizar una mejor calidad en los productos alimenticios y promover hábitos seguros dentro del sector gastronómico y comercial. Los interesados deberán realizar la inscripción previa comunicándose al teléfono 3406-431670, contacto de Lourdes Bonacina. El costo de la capacitación será de 20 mil pesos.