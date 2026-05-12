Alcides Calvo entregó aportes a instituciones de María Juana

El senador departamental Alcides Calvo encabezó una nueva entrega de apoyos económicos destinados a fortalecer el trabajo y desarrollo de distintas instituciones de María Juana.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana, donde representantes de diversas entidades locales recibieron aportes para continuar impulsando sus actividades y proyectos.

En esta oportunidad, las instituciones beneficiadas fueron el Jardín de Infantes N° 34 “María Montessori”, el Centro de Jubilados, la Biblioteca Popular María Juana, el Ballet “Raíces de Mi Tierra” y el Club Atlético María Juana, que destinará el apoyo a gastos organizativos del Segundo Encuentro de Newcom.

Desde el entorno del senador destacaron el compromiso permanente con las instituciones intermedias, acompañando iniciativas educativas, culturales, deportivas y sociales que cumplen un rol fundamental dentro de la comunidad.

Además, remarcaron la importancia de seguir trabajando de manera conjunta para fortalecer el crecimiento de cada entidad y brindar herramientas que permitan sostener y ampliar las actividades que benefician a vecinos de todas las edades.