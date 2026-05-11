Más de 200 pilotos participaron del exitoso fin de semana de karting en el circuito Atilio Serre

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Matías Scaglione, presidente de la Peña Automovilismo Atilio Serre, quien realizó un balance muy positivo del exitoso fin de semana vivido en el autódromo local con la llegada del Certamen Santafesino de Karting, competencia que reunió a más de 200 pilotos de distintos puntos de la región.

Scaglione destacó el gran trabajo realizado por colaboradores y organizadores para presentar una pista en excelentes condiciones, además de la atención brindada a pilotos, equipos y público a través del servicio de buffet y la camaradería que caracteriza al espacio. Gracias a ello, el circuito continúa consolidándose como uno de los escenarios más elegidos por diferentes categorías del automovilismo provincial y nacional.

Durante la entrevista, el dirigente también se refirió a los hechos delictivos sufridos el pasado jueves dentro del predio del autódromo, situación que calificó como lamentable. En ese sentido, expresó su preocupación por los daños ocasionados en un lugar sostenido por el esfuerzo desinteresado y sin fines de lucro de muchas personas que trabajan constantemente para mantener y mejorar las instalaciones.

A pesar de este difícil episodio, desde la institución remarcaron que seguirán apostando al crecimiento del automovilismo local y regional, agradeciendo el acompañamiento permanente de la comunidad y de todos quienes colaboran para que cada competencia sea un verdadero éxito.