El coro “Resistiré” de María Juana participó de un encuentro coral en Devoto

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El coro “Resistiré” del Centro de Jubilados de María Juana fue parte del 7° Encuentro Coral “Sueños Grandes”, realizado en la localidad cordobesa de Devoto y organizado por el coro anfitrión de esa ciudad. La jornada reunió a distintas agrupaciones corales de la región en un evento cargado de música, amistad y camaradería.

Además del coro mariajuanense, participaron el Coro Ítalo Piamontés de Devoto, el coro de Santa Clara de Saguier, Cantata Coral San Francisco y el coro de Colonia Marina. Cada agrupación interpretó cuatro canciones, compartiendo un amplio repertorio que fue disfrutado por todos los presentes.

Como recuerdo del encuentro, todos los coros recibieron un atril de regalo por parte de la organización. Luego de las presentaciones, los participantes compartieron un almuerzo, cerrando una jornada especial donde la música volvió a unir generaciones y fortalecer vínculos entre las distintas comunidades.

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