El Club de Abuelos de María Juana prepara un gran almuerzo para este domingo

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En la mañana de Radio María Juana recibimos la visita de Gladys Chávez y Norma Ereñú, integrantes del Nuevo Club de Abuelos de María Juana, quienes adelantaron todos los detalles de lo que será un gran almuerzo y encuentro social previsto para este próximo domingo.

La jornada se desarrollará desde las 12:30 horas en el Bar Club El Flaco, en una propuesta pensada para disfrutar de buena comida, música y camaradería. Desde la organización destacaron que el evento busca reunir a la comunidad en un espacio de encuentro y diversión, continuando con las actividades que habitualmente impulsa la institución.

El menú anunciado incluirá pata muslo, carré de cerdo con salsa de puerros, papas fritas y postre helado. Además, durante la tarde habrá tortas, café y whisky para compartir entre los asistentes. También se informó que habrá menú especial para personas celíacas y vegetarianas.

La animación musical estará a cargo de la orquesta “Toco y Me Voy”, que aportará ritmo y baile a una tarde que promete convertirse en una verdadera fiesta para toda la comunidad.

El valor de la tarjeta fue fijado en $28.000 y desde la organización recordaron que los asistentes deberán llevar vajilla completa, mientras que la bebida no está incluida.

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