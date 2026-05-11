El INTA ofrece contenidos clave para aprender a crear una huerta exitosa desde casa

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria continúa consolidándose como una de las principales fuentes de conocimiento para quienes desean iniciarse en la producción de alimentos saludables. A través de su programa ProHuerta y distintos materiales audiovisuales, el organismo pone a disposición una serie de videos educativos que explican paso a paso cómo desarrollar una huerta agroecológica, desde los conceptos básicos hasta técnicas más avanzadas.

Estos contenidos, disponibles de forma gratuita en plataformas digitales, están pensados tanto para principiantes como para quienes buscan mejorar su producción, abordando aspectos fundamentales como la preparación del suelo, la siembra, el riego y el manejo sustentable de los cultivos. Además, se destacan por estar adaptados a las condiciones de Argentina, lo que los convierte en una herramienta especialmente útil para la región.

Capacitación desde cero: cómo empezar una huerta agroecológica

Uno de los materiales más completos es el video introductorio que explica las bases de la huerta agroecológica, impulsado por el programa ProHuerta. Allí se desarrollan conceptos como la diversidad de cultivos, el rol del suelo y la importancia de producir alimentos sanos.

En este tipo de capacitaciones, técnicos del INTA remarcan que una huerta no solo produce alimentos, sino que también mejora la calidad de vida y promueve hábitos saludables.

Paso a paso: del suelo a la cosecha

Otro de los videos recomendados muestra de manera práctica cómo iniciar una huerta desde cero, incluyendo tareas esenciales como la preparación del suelo, la siembra y el trasplante.

Este tipo de contenidos permiten comprender todo el proceso productivo y destacan la importancia de planificar los cultivos, respetar los ciclos naturales y aprovechar al máximo los recursos disponibles.

Riego eficiente: clave para el éxito de la huerta

Uno de los aspectos fundamentales que aborda el INTA es el uso eficiente del agua. En este sentido, se destacan los materiales sobre riego por goteo, una técnica que permite optimizar el consumo hídrico y mejorar el crecimiento de las plantas.

Según estos contenidos, el riego por goteo es ideal para huertas familiares porque permite suministrar agua de manera controlada y constante, favoreciendo el desarrollo de los cultivos y reduciendo el desperdicio.

Compost y manejo natural: producir sin químicos

Otro de los pilares de la huerta agroecológica es la fertilización natural mediante compost. Desde el INTA se promueve el uso de residuos orgánicos como cáscaras, hojas y restos vegetales para enriquecer el suelo.

El compost mejora la estructura del suelo, retiene la humedad y aporta nutrientes esenciales para las plantas, lo que se traduce en mejores cosechas y un sistema más sustentable.

Una herramienta accesible para todos

Los materiales del INTA forman parte de una política de acceso abierto al conocimiento, con el objetivo de fomentar la producción de alimentos en hogares y comunidades. A lo largo de los años, el programa ProHuerta ha capacitado a miles de familias en todo el país, abordando temas como siembra, control de plagas y planificación de cultivos.

En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas saludables y económicas, estas herramientas se presentan como una opción concreta para desarrollar una huerta propia, incluso en espacios reducidos.