Rodrigo y Lautaro Bravo compartieron su experiencia en el Certamen Santafesino de Karting

En la mañana de Radio María Juana recibimos la visita de Rodrigo Bravo y su hijo Lautaro, quienes compartieron su experiencia tras participar de la cuarta fecha del Certamen Santafesino de Karting, disputada el pasado fin de semana en el autódromo Atilio Serre.

Durante la charla, ambos contaron cómo vivieron una competencia que reunió a una gran cantidad de pilotos y equipos de toda la región, destacando el nivel del certamen y la importancia de poder correr ante el público local. Además, remarcaron el excelente estado del circuito y el trabajo realizado por la organización para llevar adelante un evento de primer nivel.

Lautaro relató sus sensaciones dentro de la pista y la emoción de seguir creciendo en el automovilismo, mientras que Rodrigo destacó el esfuerzo familiar que implica competir y acompañar cada fecha del campeonato. También valoraron el ambiente de camaradería que se vive en el karting y el apoyo constante de quienes colaboran con cada piloto.

La cuarta fecha del Certamen Santafesino volvió a convertir al autódromo Atilio Serre en uno de los grandes escenarios del automovilismo regional, con un fin de semana cargado de velocidad, pasión y mucho acompañamiento del público.