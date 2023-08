12 curiosidades del colibrí: el ave más pequeña de nuestro planeta

Los colibríes son pequeñas aves que pertenecen a la familia de los Trochilidae y son conocidos por muchos nombres. Tucusitos, picaflores, pájaros mosca, quindes, chuparosas, entre otros. Se trata de especies apodiformes con más de 300 ejemplares diferentes, convirtiéndose así, en uno de los conjuntos de aves más grandes de todo el mundo.

Ahora bien, también se conoce por ser la única especie de ave polinizadora en todo el mundo. La especie más pequeña registrada, mide tan solo 5 centímetros, pero pueden llegar hasta los 25 centímetros dependiendo de la especie a la que pertenezcan.

Sus cuerpos son muy pequeños, pero tienen una increíble resistencia, esto les permite mantener su vuelo durante un largo periodo de tiempo. Por otro lado, al ser aves tan pequeñas, su peso es bastante poco, de hecho, la especie más grande tan solo pesa unos 20 gramos.

Asimismo, una de las características más peculiares de estas aves es su plumaje, cubierto de colores bastante llamativos e intensos. Por lo general, sus colores siempre son muy brillantes, amarillo limón, esmeralda, azul y verde metálico, etc. Tampoco hay que olvidarse de sus picos que, en la mayoría de las especies de colibrís, son estrechos y alargados. Estos, junto a su larga lengua, son muy eficaces para succionar, fácilmente, el néctar de las flores.

1- EL COLIBRÍ ES EL AVE MÁS PEQUEÑA DE TODO EL MUNDO



Tal como se menciona en sus características, una de las curiosidades del colibrí es que es considerada el ave más pequeña en el mundo. La especie zunzuncito, también conocidas como elfo de las abejas, es la más pequeña, llegando a medir poco más de 5 centímetros. Es justamente dicha especie la que convierte al colibrí en el ave más pequeña que existe en el planeta. Por otro lado, esta especie de colibrí solamente habita en Cuba, mismo lugar donde se descubrió en el año 1844.

2- LOS COLIBRÍS NO PUEDEN CAMINAR

Si bien es cierto que muchas especies de aves puedan caminar en el suelo o en las ramas de los árboles, el colibrí no puede hacerlo. Esto se debe a la fragilidad de sus patas, puesto que siempre están volando y jamás verás a esta ave en el suelo. No obstante, sus patas tienen la suficiente fuerza como para adherirse a las ramas de las plantas para dormir. Cuando lo hacen, todo el peso de su diminuto cuerpo hace presión en los tendones, lo que permite funcionar como una especie de cerradura para sus patas.

3- ES LA ÚNICA ESPECIE DE AVE CAPAZ DE VOLAR HACIA ATRÁS

Durante una investigación, científicos descubrieron una de las más increíbles curiosidades del colibrí. Esta diminuta ave es capaz de volar hacia atrás, algo que para otras especies de aves es imposible. El descubrimiento se logró al intentar capturar en fotografías, distintas especies de colibrís mientras se alimentaban. Para la sorpresa de los científicos, el colibrí vuele hacia atrás para poder sacar su pico de la flor. Además, son capaces de volar en casi cualquier dirección, al igual que los insectos.

4- SU CORAZÓN BOMBEA SANGRE MUY RÁPIDO

Otra de las curiosidades del colibrí, es que también son los animales de sangre caliente más pequeños del mundo. Motivo por el que su diminuto corazón tiene que hacer un gran esfuerzo para mantener la temperatura de su cuerpo regulada. De ese modo, su corazón tiene que bombear sangre a unos 1200 latidos por minuto.

5- ESTA AVE NECESITA CONSUMIR MUCHAS CALORÍAS AL DÍA

Debido a que el corazón de estas pequeñas aves late muy rápido, necesitan consumir una gran cantidad de energía todos los días. Estudios aseguran que el colibrí puede alimentarse de unas mil flores por día, lo que es una cifra increíble. Si comparamos a los humanos con el colibrí, tendrían que consumir unos 130 kilogramos al día para igualar lo que come la diminuta ave.

6- TIENEN LENGUAS LARGAS Y BÍFIDAS

Sin duda alguna, su lengua es una de las curiosidades del colibrí que muy pocos conocen de esta especie. Por lo general, la mayoría de las aves tiene lenguas con forma similar a una flecha, pero este no es el caso del colibrí. La lengua de esta ave tiene forma de “W” lo que se conoce como lengua bífida, casi la misma poseen las serpientes. Tiene la capacidad de envolverse sobre sí misma, permitiéndole así, beber el néctar de las flores con mayor rapidez y facilidad.

7- MUEVEN SUS ALAS A UNA INCREÍBLE VELOCIDAD

Siguiendo con las curiosidades del colibrí, otro de los datos más destacados es que estas aves pueden mover sus alas entre 50 y 80 veces por segundo. Al hacerlo, el ave produce un sonido bastante peculiar mientras bate sus alas, estas le permiten volar unos 54 kilómetros por hora. Aunque su velocidad puede disminuir según el cambio de dirección a la que quieran desplazarse. Si bien es cierto que esta es una de las características más increíbles del colibrí, también es la que le hace consumir enormes cantidades de energía.

8- DUERMEN EN ESTADO DE LETARGO

Otra particularidad es que la manera en la que duermen, ya que, al requerir enormes cantidades de comida, el ave podría morir de hambre mientras duerme. En este caso, para dormir, el colibrí entra en un estado de hibernación o letargo durante el tiempo que descansan. Esto permite disminuir su temperatura corporal, mientras que el corazón trabaja más lento. Por si fuese poco, los riñones del ave detienen su función para impedir que el colibrí muera a causa de hambre o deshidratación.

9- PUEDEN LLEGAR A SER ESPECIES MUY AGRESIVAS

Aunque su diminuto tamaño y llamativos colores hacen parecer que estas aves son dulces y muy tranquilas, esto no es del todo cierto. De hecho, esta ave puede volverse muy agresiva, especialmente, cuando perciben alguna amenaza y cuando necesitan defender sus nidos. Pero eso no es todo, a diferencia de otras aves, los colibrís no son especies monógamas.

En otras palabras, puede luchar a muerte con otros machos para lograr aparearse con otras hembras. Cuando luchan, estas aves pueden ser muy persistentes, llegando a perseguir a su enemigo hasta tirarlo al suelo. Por otro lado, aunque no suele ser muy frecuente, los colibrís también pueden atacar a los humanos cuando estos se acercan demasiado a su territorio.

10- SU ESPERANZA DE VIDA ES MUY CORTA

La esperanza de vida de los colibrís suele ser bastante corta, de hecho, solo viven un máximo de 4 años. Pero lo cierto es que muy pocos ejemplares de colibrí consiguen superar su primer ciclo de vida. Esto se debe a que una gran cantidad de estas coloridas aves muere al ser abandonadas por sus padres en los nidos. No obstante, hay registros de algunos ejemplares que lograron vivir un poco más, pero se trata de casos extremadamente escasos.

11- SUS NIDOS SON BASTANTE DIMINUTOS

Al igual que su tamaño, los nidos de estas aves son increíblemente pequeños, tanto que, no son más grandes que una goma de borrar. Durante la incubación de los huevos, la hembra se vuelve muy territorial, por lo que atacará a cualquiera que se acerque de más, no importan si son otros colibrís. Rara vez dejan el nido a solo, pero cuando lo hacen, regresan casi de inmediato para seguir protegiendo sus huevos.

12- ESTAS AVES CARECEN DEL SENTIDO DEL OLFATO

La última de las curiosidades del colibrí, es que estas aves carecen de olfato, es decir, no pueden percibir ningún tipo de olor. Por lo que necesitan confiar en su sentido de la vista para alimentarse y polinizar las flores. Esto significa que, los colibrís son capaces de encontrar las flores a través de los colores de las mismas. Sin duda es un dato a destacar, ya que esto quiere decir que, también tienen una excelente capacidad de memoria.



Fuentes: Que curiosidades, Supercurioso, Pangeanimales, Bioguia.