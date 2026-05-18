Análisis de la dinámica laboral y empresarial: datos a febrero 2026

El presente informe tiene como objetivo analizar la evolución de la cantidad de trabajadores/as y empleadores/as desde el triunfo de Javier Milei en el ballotage de noviembre de 2023 hasta febrero de 2026, en base a los datos disponibles al momento de su publicación. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa basada en la información provista por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social.

El informe se organiza en dos secciones. La primera analiza la variación en la cantidad de empresas y trabajadores/as registrados entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, según los datos de la SRT, e incluye una desagregación por sectores económicos, identificando cuáles fueron los más afectados en el período. La segunda sección examina la evolución del empleo según el tamaño de las empresas, comparando la situación inicial con la de febrero de 2026.

Evolución de la cantidad de empleadores y de trabajadores/as durante el primer año de gestión de Javier Milei

La comparación entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 muestra una disminución en la cantidad de empleadores, pasando de 512.357 a 487.920. Esto implica una contracción de 24.437 empresas, es decir, 30 empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.

El sector de Transporte y Almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 6.193 empleadores en 27 meses. Otros rubros también registraron caídas significativas: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas perdió 5.794, Servicios inmobiliarias sufrió una caída de 3.555 empleadores, Industria manufacturera de 3.073, Servicios profesionales, científicos y técnicos de 2.572 y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de 2.324 empleadores en el período.

En términos relativos, el sector más afectado también fue el de Servicios de transporte y almacenamiento, que registró una caída del 15,7% en la cantidad total de empleadores. Le siguen el sector de Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una disminución del 14,4%, Servicios Inmobiliarios con 12% y Construcción, con una contracción del 9,6%.

Por otro lado, en el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 3,33%, lo que representa una pérdida de 327.813 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 a 9.529.360, lo que equivale a 400 trabajadores/as menos por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

Esta caída refleja una combinación de factores, como la eliminación de subsidios, la flexibilización laboral, la menor inversión en sectores tradicionales y un posible traslado de trabajadores al empleo informal. Más allá de la cantidad, también implica un deterioro en la calidad del empleo, afectando salarios, beneficios y la estabilidad laboral de amplios sectores de la población.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de construcción, con una reducción de 75.238 trabajadores entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. Le sigue el sector de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria que perdió 56.169 puestos. También registraron caídas significativas en Industrias manufactureras con 55.575 empleos menos, y Servicios profesionales, científicos y técnicos con una pérdida de 28.301 puestos de trabajo.

En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción con una caída del 16% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. Le siguen Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales con una retracción del 14,3%, y Servicios inmobiliarios que registró una disminución del 11,8% en el mismo período.

El sector de trabajadores en casas particulares (empleadas domésticas) sufrió una caída significativa en el empleo registrado: pasó de 629.660 en noviembre de 2023 a 600.429 en febrero de 2026. Son 29.231 personas, lo que equivale a una pérdida de poco más de 34 puestos de trabajo por día.

Este sector es un termómetro sensible de la economía: al no estar protegido por grandes empresas ni convenios colectivos fuertes, el empleo en casas particulares reacciona rápido ante cualquier crisis. Si cae, es señal de que los hogares ajustan gastos (menos personas pueden pagar empleadas) y que el trabajo precario aumenta (muchas pasan a trabajar en negro para no perder el ingreso).

Si sumamos trabajadores en las unidades productivas (industria, comercio, servicios) y empleadas en casas particulares, el empleo privado registrado pasó de 10.486.833 en noviembre de 2023 a 10.129.789 en febrero de 2026. Son 357.044 personas en poco más de dos años. Eso equivale a 434 puestos de trabajo registrados que se destruyen por día.

Variación de la cantidad de empleadores y trabajadores/as por tamaño de empresa durante los primeros meses de Milei

Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en los primeros 27 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores: 99,71% del total de los casos (24.437 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores explican sólo el 0,29% (71 casos).

En términos relativos, la cantidad de empleadores con más de 500 trabajadores/as se redujo un 3,93%, mientras que los empleadores con hasta 500 trabajadores/as disminuyeron un 4,77% en el mismo período.

Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño de las empresas, se observa que la mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de gran porte: el 66,46% de la caída total del empleo registrado (equivalente a 217.861 puestos) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores/as. En contraste, las empresas con menos de 500 empleados/as redujeron sus plantillas en 109.952 trabajadores, lo que representa el 33,54% del total de empleos perdidos entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.

En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal 4,55% (de 4.782.973 a 4.565.112), las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 2,17% (de 5.074.200 a 4.964.248).

Conclusiones

Este informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros 27 meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados. A continuación, las principales conclusiones: