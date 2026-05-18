Sábado perfecto para Atlético María Juana en el clásico ante Atlético Sastre

Club Atlético María Juana tuvo una jornada ideal el pasado sábado en el marco de la 9ª fecha del Torneo Apertura de Divisiones Formativas de ACBOS, logrando triunfos en todas las categorías competitivas frente a Club Atlético Sastre.

La actividad comenzó con los encuentros recreativos de las categorías Escuelita y Premini, donde los más pequeños disfrutaron de una nueva experiencia deportiva, para luego dar paso a los partidos oficiales de las divisiones formativas.

🏀 Resultados de la jornada

✅ U11: Atlético Sastre 24 – Atlético María Juana 56

✅ U13: Atlético Sastre 53 – Atlético María Juana 58

✅ U15: Atlético Sastre 33 – Atlético María Juana 102

✅ U17: Atlético Sastre 43 – Atlético María Juana 82

✅ U21: Atlético Sastre 47 – Atlético María Juana 75

Los equipos auriazules mostraron un gran nivel colectivo a lo largo de toda la jornada, consiguiendo un saldo perfecto en condición de visitante y reafirmando el buen trabajo que vienen realizando junto al cuerpo técnico en las diferentes categorías.

La próxima fecha del Torneo Apertura se disputará el sábado 23 de mayo en las instalaciones del Club Atlético María Juana, donde recibirán a Juventud Unida por una nueva jornada de divisiones formativas de ACBOS.