Alcides Calvo destacó la reactivación del Gasoducto Región Centro II como un avance clave para la región

Alcides Calvo recibió en la Delegación de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, en Rafaela, a autoridades de Litoral Gas para analizar los detalles de la reactivación del Gasoducto Región Centro II, una obra considerada estratégica para el desarrollo productivo y social de Rafaela, Sunchales y distintas localidades de la región.

La comitiva de la empresa estuvo encabezada por el CEO Dante Dell’Elce, junto al Gerente Comercial Diego Stabile, la Gerente de Desarrollo de Mercado María Inés Drincovich y la Gerente de Sucursales Rafaela y Norte de Santa Fe, Estefanía Chiarella.

Durante el encuentro se abordó el reinicio de una infraestructura energética que permitirá expandir la red de gas natural hacia la ciudad de Sunchales y fortalecer el servicio en Rafaela y localidades cercanas, posibilitando nuevas conexiones domiciliarias y productivas.

El proyecto representa un paso importante para la región ya que permitirá ampliar el acceso al gas natural tanto para viviendas como para parques industriales y empresas, mejorando la calidad de vida de los vecinos y generando nuevas oportunidades laborales para gasistas matriculados y profesionales técnicos vinculados a la obra y al desarrollo de redes.

Calvo remarcó la importancia de la reactivación de una obra que permanecía paralizada desde 2019 y expresó: “Estamos hablando de una obra que va a cambiar la matriz productiva y la realidad de muchas familias de la región y el Departamento Castellanos. Es una obra importantísima que se vio paralizada por el Gobierno Nacional y que hoy se confirma que se está retomando con el plan de obras para su finalización a través de la empresa Litoral Gas”.

El legislador provincial también destacó el impacto que tendrá el gasoducto para localidades que históricamente vienen reclamando el acceso al servicio. “Estamos ante la oportunidad histórica de que muchas localidades puedan acceder al gas natural y cumplir con una demanda histórica de Rafaela, Sunchales y localidades aledañas. Hoy vivimos una jornada distinta, con esperanza y optimismo”, señaló.

La reactivación del Gasoducto Región Centro II es considerada una obra clave para potenciar el crecimiento industrial, reducir costos energéticos y consolidar nuevas inversiones en el oeste santafesino.