Gran cierre para la 8ª Damas en la Etapa 3 de la Liga Penta Pádel Tour

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Se disputó durante el fin de semana una nueva fecha de la Liga Penta Padel Tour en las instalaciones de Chacras Padel, donde quedó finalizada la competencia correspondiente a la categoría 8ª Damas.

La actividad reunió a jugadoras de distintas localidades de la región, dejando muy buenos encuentros y un destacado nivel deportivo a lo largo del torneo.

🎾 Resultados – Categoría 8ª Damas

🥇 Campeonas

  • Claudia Huerga
  • Viviana Cardoni (Totoras)

🥈 Finalistas

  • Evangelina Medina
  • Rocío Cáceres (El Trébol)

La Etapa 3 de la Liga Penta Pádel Tour volvió a mostrar el crecimiento del pádel femenino en la región, con una importante participación y un gran acompañamiento durante toda la competencia.

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