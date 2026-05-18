Gran cierre para la 8ª Damas en la Etapa 3 de la Liga Penta Pádel Tour

Se disputó durante el fin de semana una nueva fecha de la Liga Penta Padel Tour en las instalaciones de Chacras Padel, donde quedó finalizada la competencia correspondiente a la categoría 8ª Damas.

La actividad reunió a jugadoras de distintas localidades de la región, dejando muy buenos encuentros y un destacado nivel deportivo a lo largo del torneo.

🎾 Resultados – Categoría 8ª Damas

🥇 Campeonas

Claudia Huerga

Viviana Cardoni (Totoras)

🥈 Finalistas

Evangelina Medina

Rocío Cáceres (El Trébol)

La Etapa 3 de la Liga Penta Pádel Tour volvió a mostrar el crecimiento del pádel femenino en la región, con una importante participación y un gran acompañamiento durante toda la competencia.