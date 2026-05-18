Más de 350 jugadoras participaron del exitoso Torneo Abierto “Víctor Piovesan” en Club Atlético María Juana

El pasado fin de semana se disputó con gran éxito el Torneo Abierto “Víctor Piovesan” de vóley femenino en las categorías Sub 13 y Sub 16, organizado por la subcomisión de vóley de Club Atlético María Juana.

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Chani Ferrero, integrante de la subcomisión, quien destacó el gran marco deportivo y humano que tuvo el certamen desarrollado en los gimnasios del club, con la participación de más de 350 jugadoras provenientes de distintos puntos de la región.

Durante el torneo se disputaron un total de 87 encuentros: 46 partidos el sábado y 41 el domingo, en dos jornadas cargadas de emoción, compañerismo y muy buen nivel deportivo.

En la categoría Sub 16, Gimnasia y Esgrima de Rosario se consagró campeón de la Copa de Oro tras vencer en la final a Náutico Sportivo Avellaneda. En tanto, la Copa de Plata quedó para Club Atlético Americano, mientras que Brown fue subcampeón. El equipo local del CAMJ tuvo una destacada actuación y cayó en semifinales ante Náutico luego de un gran partido.

En Sub 13, la Copa de Oro quedó en manos de Villa Dora con su equipo “A”, mientras que Club Atlético Almafuerte finalizó subcampeón. En la Copa de Plata, Club Atlético San Jorge obtuvo el título y Juventud Unida Rosquín Club fue subcampeón. Además, la Copa Estímulo quedó para Club Atlético Americano.



Además las chicas de Sub13 B y C del Club Atlético María Juana tuvieron una destacada participación en todo el torneo animándose a enfrentar a grandes equipos.

🏐 Resultados finales

Categoría Sub 13

🏆 Copa Estímulo

🥇 Campeón: Club Atlético Americano

🏆 Copa Bronce

🥈 Subcampeón: Libertad

🥇 Campeón: Villa Dora B

🏆 Copa Plata

🥈 Subcampeón: JURC

🥇 Campeón: Club Atlético San Jorge

🏆 Copa Oro

🥈 Subcampeón: Club Atlético Almafuerte

🥇 Campeón: Villa Dora A

Categoría Sub 16

🏆 Copa Plata

🥈 Subcampeón: Brown de San Vicente

🥇 Campeón: Club Atlético Americano

🏆 Copa Oro

🥈 Subcampeón: Náutico

🥇 Campeón: Gimnasia y Esgrima de Rosario

Desde la organización felicitaron a padres, profesoras, entrenadores y jugadoras por el gran comportamiento y el acompañamiento durante todo el fin de semana, destacando no solo el nivel competitivo sino también el espíritu de compañerismo y el valor de fomentar el deporte y el compartir entre instituciones de toda la región.