Alertan por la posible llegada de un “Súper El Niño” con impacto climático global

Organismos climáticos internacionales encendieron las alertas ante el rápido avance del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico, luego de que nuevas proyecciones indicaran una evolución más acelerada e intensa de lo previsto inicialmente.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA actualizó recientemente sus informes y advirtió que el fenómeno podría superar el umbral de activación en las próximas semanas, modificando las estimaciones anteriores que preveían condiciones neutrales hasta junio.

Actualmente, las probabilidades de que el evento alcance una intensidad fuerte o muy fuerte —conocida popularmente como “Súper El Niño”— rondan el 66%, mientras que la posibilidad de que continúe hasta el invierno del hemisferio norte alcanza el 96%.

🌊 ¿Qué está ocurriendo en el Pacífico?

Especialistas explicaron que el principal motivo de esta aceleración es la enorme masa de agua cálida acumulada en las profundidades del Pacífico central y oriental. Con el paso de las semanas, ese calor ascenderá hacia la superficie potenciando aún más el fenómeno climático.

Algunos modelos internacionales incluso proyectan que este evento podría convertirse en el más intenso desde que existen registros modernos, superando al histórico episodio de 2015-2016.

🌎 ¿Qué es “El Niño”?

El Niño es un fenómeno climático natural que se produce cuando las aguas del Pacífico ecuatorial tropical presentan temperaturas superiores a los valores normales. Ese calentamiento altera los patrones globales de viento y modifica el clima en distintas regiones del planeta.

El fenómeno suele aparecer cada dos a siete años y tiene una duración aproximada de entre nueve y doce meses.

Para ser considerado un “Súper El Niño”, las temperaturas oceánicas deben superar en más de 2°C el promedio histórico en sectores específicos del Pacífico ecuatorial.

🌧️ Posibles impactos en Argentina y el mundo

Los eventos intensos de El Niño suelen generar fenómenos extremos en diferentes regiones del planeta. Mientras algunas zonas sufren fuertes sequías e incendios forestales, otras enfrentan lluvias torrenciales e inundaciones.

En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional ya monitorea la evolución del fenómeno debido a que episodios anteriores estuvieron asociados a precipitaciones intensas en la región pampeana y el litoral.

A nivel global, los especialistas advierten que El Niño podría:

🌧️ Incrementar lluvias e inundaciones en Sudamérica.

🔥 Intensificar sequías y olas de calor en África y Asia.

🌪️ Reducir la actividad de huracanes en el Atlántico.

🌊 Potenciar tormentas en el Pacífico central y oriental.

🌡️ Convertir al 2026 en uno de los años más cálidos registrados.

📅 ¿Cuándo alcanzaría su máxima intensidad?

Según las últimas proyecciones de la NOAA, el fenómeno se fortalecería progresivamente durante el verano y otoño del hemisferio norte, alcanzando su posible pico entre noviembre de este año y enero del próximo.

Los científicos aclararon que todavía existe incertidumbre sobre la intensidad final que alcanzará el fenómeno, aunque reconocen que semana tras semana aumentan las posibilidades de un escenario extremo.