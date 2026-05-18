Facundo Cornalis fue convocado a la preselección U18 de Argentina para la AmeriCup de México

El básquet argentino continúa proyectando a sus jóvenes talentos y entre ellos aparece nuevamente un representante de María Juana. El mariajuanense Facundo Cornalis fue convocado a la preselección U18 de la Selección Argentina de Básquet de cara a la próxima FIBA U18 AmeriCup 2026.

El combinado nacional comenzará con los entrenamientos en la ciudad de Santa Fe, donde trabajará hasta el 29 de mayo bajo las órdenes del cuerpo técnico argentino, afinando detalles para la competencia continental.

La AmeriCup U18 se disputará del 1 al 7 de junio en México y reunirá a las mejores selecciones juveniles del continente. Además del prestigio deportivo, el certamen otorgará cuatro plazas para la Copa del Mundo U19 de 2027, convirtiéndose en uno de los torneos más importantes del calendario formativo internacional.

La presencia de Facundo Cornalis en esta convocatoria representa un nuevo orgullo para María Juana y para el básquet regional, destacando el crecimiento y el trabajo que viene realizando el joven jugador en su carrera deportiva.

🏀 Preselección Argentina U18

Los 16 convocados comenzarán la preparación en Santa Fe con vistas al torneo continental que se jugará en México:

Facundo Cornalis

y otros 15 jugadores elegidos por el cuerpo técnico nacional para integrar el proceso de preparación rumbo a la AmeriCup.

El torneo continental será clave para las aspiraciones argentinas de clasificar al Mundial U19 de 2027 y volver a posicionarse entre las principales potencias juveniles del continente.