Mundial 2026: qué requisitos tener en cuenta si viajás a Estados Unidos para alentar a la Selección argentina

Por Eugenia Leis Montero | Chequeado.com

AFA

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

El 16 de junio a las 22 horas será el primer partido de la Selección argentina en el Mundial 2026, que tendrá lugar en el estadio Arrowhead de Kansas City. En total, 78 de los 104 partidos se jugarán en Estados Unidos.

Para ingresar a dicho país, los ciudadanos argentinos deben contar con pasaporte vigente y visa de turista B1/B2. Además, ante el aumento de casos de sarampión en Norteamérica, se recomienda revisar y completar el esquema de vacunación antes de viajar.

Por su parte, el gobierno de Javier Milei oficializó una medida que prohíbe a deudores alimentarios morosos y personas con restricciones vigentes ingresar a los estadios de la Copa del Mundo.

La Selección argentina hará su debut en el Mundial de la FIFA 2026 el próximo 16 de junio a las 22 hs en el estadio Arrowhead de Kansas City. En total, la mayoría de los partidos de la Copa del Mundo (78 de 104) se jugarán en Estados Unidos.

Para viajar a dicho país, los ciudadanos argentinos deben cumplir con ciertos requisitos.

Documentación: ¿qué necesito para entrar a EE.UU. e ir al Mundial 2026?

Para entrar en Estados Unidos y presenciar la Copa del Mundo, los ciudadanos argentinos necesitan un pasaporte vigente y una visa de turista (B1/B2).

Para tramitar la visa B1/B2, el primer paso es completar el formulario DS-160 de solicitud de visa en el sitio ceac.state.gov/CEAC. Se debe crear una única solicitud por cada solicitante e imprimir la página de confirmación del formulario.

El siguiente paso es registrarse en el sitio oficial de asistencia para visas de ciudadanos no inmigrantes de la Embajada de EE.UU. en Argentina. Luego, hay que seleccionar el lugar de entrega de la visa, pagar un arancel base de USD 185 y, posteriormente, agendar las entrevistas con el CAS (centro de atención al solicitante) y con el consulado.

Si la visa es aprobada, el pasaporte del solicitante deberá quedar en la sección consular para el procesamiento de la visa. Dentro de los 7 días hábiles, se recibirá un email con las instrucciones para el retiro del pasaporte y la documentación.

Por su parte, las personas que tienen entradas para el Mundial 2026 pueden acceder al servicio “FIFA PASS”, que permite obtener cita de forma prioritaria para tramitar el visado B1/B2 a Estados Unidos.

Para ello, el solicitante puede iniciar sesión en su cuenta de FIFA.com y enviar el formulario de suscripción a FIFA PASS, completar el proceso de solicitud de visa de la Embajada y programar la cita para la entrevista. Si preguntan si se tiene una entrada para la FIFA, hay que responder “Sí”.

Toda la información se encuentra disponible en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Vacunas: ¿qué tener en cuenta para viajar a Estados Unidos?

Los eventos masivos internacionales, a los que viajan miles de personas de múltiples países, aumentan el riesgo de enfermedades infecciosas. Además, Estados Unidos, Canadá y México registran actualmente un aumento de casos de sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que también tuvo un repunte en la Argentina.

En este contexto, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) recomienda revisar el carnet de vacunación, completar esquemas y refuerzos, y consultar idealmente 4–8 semanas antes del viaje.

Las vacunas prioritarias a verificar según edad, antecedentes y situación individual son: la vacuna doble (que protege contra sarampión-rubéola) o triple viral (sarampión-rubéola-paperas); la doble (tétanos-difteria) o triple bacteriana (tétanos-difteria-tos ferina); la vacuna contra la gripe; la vacuna contra la COVID-19; hepatitis B; y neumococo.

Otras vacunas a tener en cuenta según el itinerario, las actividades o el riesgo individual son las vacunas contra la hepatitis A, fiebre tifoidea y rabia.

Derecho de admisión: deudores alimentarios y personas con restricciones vigentes no podrán ingresar a los estadios del Mundial

El Gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) envió a Estados Unidos una lista de 34 mil ciudadanos argentinos con restricciones vigentes que no podrán ingresar a los estadios del Mundial 2026.

El Ministerio de Seguridad de la Nación explica a través de un comunicado oficial que la base de datos incluye “personas alcanzadas por derecho de admisión, restricciones administrativas, medidas judiciales, deudores alimentarios morosos y otras disposiciones vinculadas a hechos de violencia en espectáculos futbolísticos”.

En un video difundido en sus redes sociales, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que “si estás en esa lista, no viajes, no vas a poder ingresar a los estadios”.

La medida fue oficializada el último 15 de mayo mediante la Resolución 444/2026, publicada en el Boletín oficial con la firma de la funcionaria.

Qué se sabe sobre la presencia del ICE en los estadios del Mundial 2026

El Mundial 2026 fue catalogado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) como un evento Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, la máxima calificación en la escala de seguridad para eventos masivos.

En este contexto, la presidenta del comité organizador de Los Ángeles, Kathryn Schloessman, declaró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) estará presente en la Copa del Mundo, “como en los eventos habituales, para garantizar la seguridad de todos y que no ocurra ningún incidente”.

Sin embargo, en una entrevista posterior, Schloessman rectificó sus declaraciones: “Tenemos la suerte de contar con agencias locales, estatales y federales trabajando en la planificación de los diversos eventos. No hay indicios de que el ICE vaya a ser desplegado en nuestros eventos en el SoFi Stadium y el LA Memorial Coliseum”.

Por su parte, funcionarios del DHS confirmaron a NBC News que personal del ICE podría estar como refuerzo de seguridad, aunque aclararon que no verificarán el estatus migratorio de espectadores ni empleados.

El sindicato Unite Here Local 11, que representa a casi 2 mil trabajadores del SoFi Stadium en Los Ángeles, amenazó con declararse en huelga si la FIFA y el comité no impiden el ingreso del ICE al estadio.