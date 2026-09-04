60 empresas de Castellanos participaron del Santa Fe Business Forum

Regionales

El departamento Castellanos tuvo una importante presencia en el Santa Fe Business Forum, uno de los principales espacios de vinculación comercial e internacionalización de la producción santafesina, que se desarrolla en Rosario del 31 de agosto al 4 de septiembre.

En esta edición, 60 empresas del departamento Castellanos forman parte del encuentro: 40 de Rafaela y otras 20 provenientes de distintas localidades, entre ellas Sunchales y San Vicente.

El evento es impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Gustavo Puccini, y reúne a más de 1.100 empresas oferentes, 250 compradores internacionales de 50 países, fondos de inversión y representantes de sectores estratégicos.

Durante las jornadas se desarrollan rondas de negocios, foros de inversión, capacitaciones y circuitos productivos, generando un espacio destinado a facilitar nuevos vínculos comerciales y acercar a empresas santafesinas a potenciales compradores y mercados internacionales.

En este marco, el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, destacó la participación de las firmas de la región y el trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y los sectores productivos.

“Que 60 empresas del departamento Castellanos participen del Santa Fe Business Forum demuestra la fortaleza y el potencial productivo de nuestra región”, señaló Calvo.

El legislador remarcó además que este tipo de iniciativas permiten generar vínculos con nuevos mercados, abrir oportunidades comerciales y fortalecer a las PyMEs, consideradas protagonistas del empleo y la producción en las distintas localidades.

“Cuando el Estado acerca herramientas para que nuestras empresas puedan crecer, innovar y proyectarse hacia nuevos destinos, el beneficio alcanza a toda la comunidad y consolida el desarrollo del departamento Castellanos y de toda la región”, sostuvo.

La presencia de empresas de Rafaela, Sunchales, San Vicente y otras localidades del departamento refleja así la diversidad y el potencial del entramado productivo regional, que encuentra en este tipo de encuentros una oportunidad para ampliar horizontes y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

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