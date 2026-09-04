60 empresas de Castellanos participaron del Santa Fe Business Forum

El departamento Castellanos tuvo una importante presencia en el Santa Fe Business Forum, uno de los principales espacios de vinculación comercial e internacionalización de la producción santafesina, que se desarrolla en Rosario del 31 de agosto al 4 de septiembre.

En esta edición, 60 empresas del departamento Castellanos forman parte del encuentro: 40 de Rafaela y otras 20 provenientes de distintas localidades, entre ellas Sunchales y San Vicente.

El evento es impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Gustavo Puccini, y reúne a más de 1.100 empresas oferentes, 250 compradores internacionales de 50 países, fondos de inversión y representantes de sectores estratégicos.

Durante las jornadas se desarrollan rondas de negocios, foros de inversión, capacitaciones y circuitos productivos, generando un espacio destinado a facilitar nuevos vínculos comerciales y acercar a empresas santafesinas a potenciales compradores y mercados internacionales.

En este marco, el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, destacó la participación de las firmas de la región y el trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y los sectores productivos.

“Que 60 empresas del departamento Castellanos participen del Santa Fe Business Forum demuestra la fortaleza y el potencial productivo de nuestra región”, señaló Calvo.

El legislador remarcó además que este tipo de iniciativas permiten generar vínculos con nuevos mercados, abrir oportunidades comerciales y fortalecer a las PyMEs, consideradas protagonistas del empleo y la producción en las distintas localidades.

“Cuando el Estado acerca herramientas para que nuestras empresas puedan crecer, innovar y proyectarse hacia nuevos destinos, el beneficio alcanza a toda la comunidad y consolida el desarrollo del departamento Castellanos y de toda la región”, sostuvo.

La presencia de empresas de Rafaela, Sunchales, San Vicente y otras localidades del departamento refleja así la diversidad y el potencial del entramado productivo regional, que encuentra en este tipo de encuentros una oportunidad para ampliar horizontes y generar nuevas oportunidades de crecimiento.