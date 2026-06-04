Cine Club Sociedad Italiana presenta la película animada “Intercambiados”

El Cine Club de Sociedad Italiana de María Juana vuelve a ofrecer una propuesta para disfrutar en familia con la proyección de “Intercambiados”, una divertida y original película animada que llegará a la pantalla grande este domingo 7 de junio a las 19 horas.

La historia sigue las aventuras de una pequeña criatura del bosque y un majestuoso pájaro que, pese a ser enemigos por naturaleza, intercambian sus cuerpos de manera inesperada. Obligados a convivir en una situación completamente nueva, deberán aprender a colaborar y comprender el mundo desde la perspectiva del otro para poder sobrevivir a una emocionante aventura.

La producción se destaca por su impresionante calidad visual, con una animación moderna, colorida y llena de detalles que cautivan desde el primer minuto. Entre sus puntos fuertes sobresalen los paisajes naturales, las secuencias de acción y los efectos visuales que convierten a la película en una experiencia atractiva tanto para niños como para adultos.

Dirigida por Nathan Greno y producida por Netflix, “Intercambiados” tiene una duración de 102 minutos y ha recibido elogios por su propuesta visual, su humor y el mensaje de amistad, empatía y trabajo en equipo que transmite a lo largo de la historia.

La función se realizará en la sala de Sociedad Italiana, que continúa acercando a la comunidad la experiencia única de disfrutar del cine en pantalla grande. El valor de la entrada general será de $4.000, mientras que los socios podrán acceder a un precio especial de $3.000.

Una excelente oportunidad para compartir una tarde de cine, diversión y entretenimiento para toda la familia.