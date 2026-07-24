Meli Poli repasó la actualidad del Club Atlético Talleres y anunció una nueva asamblea

En la mañana de Radio María Juana recibimos en nuestros estudios a Meli Poli, integrante de la comisión directiva del Club Atlético Talleres, quien compartió las principales novedades de la institución rojiblanca y destacó el trabajo que vienen realizando junto al resto de los colaboradores.

Durante la entrevista, Poli brindó detalles sobre la prueba de jugadores que llevará adelante el club, una iniciativa destinada a seguir fortaleciendo el fútbol de la institución y brindar oportunidades a jóvenes deportistas que deseen sumarse a las distintas categorías.

Además, anunció la realización de una nueva Asamblea, convocada para el próximo 28 de julio en el SUM del Club Atlético Talleres, e invitó a los socios a participar de este importante encuentro institucional, donde se abordarán distintos temas relacionados con la vida del club.

Otro de los temas abordados fue la rifa que impulsa la institución como una herramienta para recaudar fondos y continuar afrontando los gastos que demanda el funcionamiento diario del club. En ese sentido, también repasó los distintos eventos que se vienen organizando y los proyectos previstos para los próximos meses.

Meli Poli puso en valor el esfuerzo de todos los integrantes de la comisión directiva y de los colaboradores que, de manera desinteresada, dedican tiempo y trabajo para sostener y hacer crecer al Club Atlético Talleres.

Finalmente, destacó que cada actividad que se organiza tiene como objetivo seguir fortaleciendo a la institución y generar recursos que permitan continuar mejorando sus instalaciones y ofreciendo más oportunidades para niños, jóvenes y familias que forman parte de la vida deportiva y social del club.