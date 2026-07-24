La Universidad Blas Pascal presenta su oferta académica con sede en Sastre

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Florencia Donzino, quien brindó detalles sobre la propuesta educativa de la Universidad Blas Pascal, que cuenta con una sede en la ciudad de Sastre y ofrece la posibilidad de acceder a estudios universitarios sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.

Durante la entrevista, Donzino explicó que la institución dispone de una amplia oferta académica, con carreras de grado, tecnicaturas, licenciaturas y ciclos de complementación curricular, adaptadas a las necesidades de quienes desean formarse profesionalmente mientras continúan con sus actividades laborales o personales.

Asimismo, destacó que el sistema de cursado combina herramientas tecnológicas con el acompañamiento de la sede local, permitiendo a los estudiantes contar con apoyo académico, asesoramiento y un espacio de referencia cercano durante toda su formación.

La representante de la Universidad Blas Pascal señaló que la modalidad de estudio está pensada para brindar flexibilidad, favoreciendo el acceso a la educación superior a jóvenes y adultos de Sastre y de toda la región.

Durante la charla también invitó a quienes estén interesados en comenzar una carrera universitaria o continuar sus estudios a acercarse a la sede de Sastre para conocer la oferta académica vigente, los requisitos de inscripción y las distintas opciones de cursado.

La Universidad Blas Pascal continúa consolidando su presencia en la región, acercando propuestas de formación superior que buscan ampliar las oportunidades educativas y contribuir al desarrollo profesional de los estudiantes del centro-oeste santafesino.