Realizarán una capacitación en Primera Escucha destinada a instituciones y a la comunidad

El Punto Violeta de María Juana, junto a la Agencia Provincial de Prevención del Consumo de Drogas (APRECOD) y la Asociación Civil Rockas Vivas, llevará adelante una Capacitación en Primera Escucha, una propuesta orientada a fortalecer las herramientas de acompañamiento y contención en la comunidad.

La actividad está destinada a referentes e integrantes de instituciones locales, así como también a todas aquellas personas interesadas en incorporar conocimientos sobre cómo brindar una primera respuesta adecuada a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad o buscan ayuda.

El principal objetivo de la capacitación es ofrecer herramientas para desarrollar una primera escucha responsable, favoreciendo la orientación, la contención y el acompañamiento oportuno de las personas que recurren a distintas instituciones en busca de apoyo.

Desde la organización destacaron que este espacio de formación apunta además a fortalecer el trabajo en red entre las instituciones de la localidad, promoviendo una respuesta comunitaria más articulada, comprometida y cercana frente a las distintas problemáticas sociales.

La capacitación se llevará a cabo el jueves 6 de agosto, a partir de las 9:00, en la sede del Punto Violeta, ubicada en Santa Fe 221 de María Juana.

Al finalizar la jornada, los asistentes recibirán un certificado de participación, reconociendo su compromiso con la formación y el fortalecimiento de las redes comunitarias de acompañamiento.