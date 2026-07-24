Lucila Rivolta de CEPA analizó la caída del empleo formal y de los empleadores en Santa Fe

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Lucila Rivolta, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), quien brindó detalles sobre un informe que analiza la evolución del empleo formal en la provincia de Santa Fe entre noviembre de 2023 y abril de 2026, a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Durante la entrevista, Rivolta explicó que el estudio refleja una disminución tanto en la cantidad de empleadores como en el número de trabajadores registrados durante los primeros 29 meses del período analizado.

Según el informe, la cantidad de empleadores con personal registrado pasó de 50.674 a 47.758, lo que representa una pérdida de 2.916 empleadores, equivalente a una caída del 5,8%.

En cuanto al empleo, la provincia registró una reducción de 15.930 puestos de trabajo formales, pasando de 632.761 trabajadores registrados en noviembre de 2023 a 616.831 en abril de 2026, lo que representa una baja del 2,5%.

Rivolta señaló que el estudio muestra que las pequeñas y medianas empresas fueron las más afectadas. De hecho, la totalidad de la reducción en la cantidad de empleadores se concentró en establecimientos con hasta 500 trabajadores, mientras que las empresas de mayor tamaño registraron una leve variación positiva en el número de empleadores.

En materia de empleo, el informe indica que casi nueve de cada diez puestos de trabajo perdidos correspondieron a empresas de hasta 500 trabajadores, lo que representa 14.243 empleos menos, mientras que las firmas de mayor tamaño concentraron la pérdida restante.

Respecto de los sectores productivos, la especialista destacó que la industria manufacturera fue la actividad con mayor pérdida de puestos de trabajo, con 9.285 empleos menos durante el período analizado.

Por otra parte, el sector de transporte y almacenamiento fue el más afectado tanto en cantidad de empleadores como en términos porcentuales. Allí se registró una disminución de 1.305 empleadores y una caída del 12,4% del empleo registrado.

Durante la charla, Rivolta explicó que estos indicadores permiten observar la evolución del mercado laboral formal santafesino y, especialmente, el impacto que tuvo la disminución del empleo sobre las pequeñas y medianas empresas, que constituyen una parte importante del entramado productivo de la provincia.

El informe elaborado por el CEPA concluye que el retroceso del empleo registrado y la reducción de empleadores se concentró principalmente en las PyMEs y en sectores como la industria manufacturera y el transporte, dos actividades con un peso significativo en la economía santafesina.