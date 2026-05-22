El Trébol: comenzó un curso intensivo de formación de Payamédicos

En la ciudad de El Trébol comenzó a desarrollarse un Curso Intensivo de Formación de Payamédicos, una propuesta orientada al acompañamiento emocional, la empatía y la intervención desde el humor en distintos ámbitos vinculados a la salud y la comunidad.

Foto: Municipalidad El Trébol

La capacitación está a cargo del profesor César Maldonado, quien destacó el entusiasmo y compromiso del grupo que ya comenzó a transitar esta experiencia formativa. “Hermoso el grupo que hoy me ha recibido acá en El Trébol. Felices, ya iniciando el segundo módulo. Hoy con dos clases, ya que este curso se desarrolla así, de manera intensiva. Nos vamos a encontrar nuevamente el sábado 30, y si estás del otro lado leyendo esta nota, todavía tenés tiempo de sumarte”, expresó.

Durante la jornada, Maldonado explicó que la tarea de los payamédicos trasciende el trabajo en hospitales y alcanza también hogares de adultos mayores, campañas de prevención y acciones comunitarias. “Los payamédicos visitan los hospitales para desde allí agenciar con los niñitos en pediatría, adultos en clínica, pero además visitamos a los adultos mayores en hogares de ancianos”, señaló.

Además, remarcó la importancia de las campañas preventivas que la organización impulsa desde hace años, especialmente aquellas relacionadas con el correcto lavado de manos, reconocidas por organismos nacionales e internacionales. “Payamédicos tiene una campaña de prevención galardonada por la Organización Mundial de la Salud, la UBA y varias universidades de Latinoamérica, en relación al correcto lavado de manos. En esta época, los niños y niñas pueden prevenir muchas enfermedades contagiosas desde ese hábito”, manifestó.

El profesor también destacó la participación de Payamédicos en campañas de bien público y en dispositivos de inclusión y acompañamiento social. “Nos sumamos a campañas de vacunación, donación de órganos y tejidos con nuestro dispositivo ‘Payasol’; también trabajamos con personas con discapacidad dentro de espacios de integración e inclusión, como ‘Payaballos’, que incluso existen aquí en El Trébol”, comentó.

En otro tramo de la charla, Maldonado aclaró que no es necesario ser profesional de la salud para formarse como payamédico. “Cuando me preguntan si para ser payamédico hay que ser médico, la respuesta es no. Puede ser médico y también payamédico, pero no es requisito. Nosotros trabajamos abordando la parte sana de la persona en situación hospitalaria”, explicó.

Asimismo, resaltó que Payamédicos es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como terapia complementaria dentro del sistema sanitario. “Visitamos hospitales públicos, clínicas y también personas en situación de espera o recuperación domiciliaria, llevando compañía, juego y contención”, indicó.

Finalmente, Maldonado dejó un mensaje sobre el espíritu solidario que impulsa la tarea de los payamédicos: “Nuestra labor parte de un lema tan sencillo como profundo: con amor se puede un mundo mejor. Buscamos llevar al encuentro del otro un momento de risa, de juego y, desde la fantasía, crear una nueva realidad”.