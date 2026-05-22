Sastre suma un nuevo proyecto integral orientado a la salud y el bienestar comunitario

La Municipalidad de Sastre concretó la firma del boleto de compraventa de un terreno destinado al desarrollo de un importante proyecto comunitario impulsado por el Centro Integral Activa-Mente, una propuesta local enfocada en la salud, la prevención y el rendimiento integral de las personas.

La operación fue realizada en el marco de la Ordenanza Nº 1462/2026 y permitirá avanzar en la creación de un espacio especialmente pensado para promover la actividad física, la salud mental y el bienestar general de la comunidad. El proyecto es encabezado por Tomás Nicolás González, representante del Centro Integral de Salud, Prevención y Rendimiento.

Desde el municipio destacaron la importancia de acompañar iniciativas privadas que generan un fuerte impacto social y comunitario, especialmente aquellas vinculadas al cuidado de la salud y al crecimiento de propuestas destinadas a mejorar la calidad de vida de vecinos de todas las edades.

El futuro espacio tendrá como objetivo brindar acompañamiento profesional, actividades preventivas, entrenamiento y contención integral, atendiendo además una demanda creciente de actividades orientadas a adultos mayores y al bienestar físico y emocional.

Las autoridades municipales remarcaron que este tipo de acciones forman parte de una política de acompañamiento al desarrollo local, fomentando proyectos que generan oportunidades, fortalecen el entramado social y contribuyen al crecimiento de la ciudad.