Trabajo social en red: profesionales de tres departamentos realizaron un encuentro histórico en San Jorge

El pasado sábado 16 se desarrolló en San Jorge el Primer Encuentro Interdepartamental de Trabajadoras y Trabajadores Sociales, una jornada que reunió por primera vez a profesionales de los departamentos San Martín, Castellanos y Belgrano con el objetivo de fortalecer el trabajo en red, compartir experiencias y construir estrategias conjuntas frente a las problemáticas sociales que atraviesan las distintas comunidades de la región.

Fuente: Infosastre.com.ar

La actividad contó con charlas, mesas de debate e instancias de intercambio donde se abordaron temas vinculados al ejercicio cotidiano de la profesión, entre ellos las intervenciones en contextos de vulnerabilidad, la disponibilidad de recursos en municipios y comunas, el desgaste profesional ante la creciente demanda social y la necesidad de capacitación permanente para brindar respuestas más eficientes en el territorio.

Uno de los aspectos más valorados por los participantes fue la posibilidad de generar espacios colectivos de encuentro entre colegas de distintas localidades, permitiendo compartir herramientas, experiencias y miradas sobre realidades sociales que muchas veces superan los límites de cada distrito.

Además, durante la jornada se destacó la importancia de avanzar hacia una articulación regional que permita fortalecer las redes institucionales y jerarquizar la labor de los trabajadores sociales en el centro oeste santafesino.

Los organizadores adelantaron que la propuesta tendrá continuidad con reuniones mensuales rotativas en distintas localidades de los tres departamentos participantes, consolidando así una agenda común de trabajo territorial y formación profesional.

Desde Sastre participaron las profesionales Carina Manavella, Silvana Falco, Laura Belamaría y Maricel Ceballos, quienes forman parte del equipo que trabaja diariamente en la atención y acompañamiento de diversas situaciones sociales dentro de la comunidad.



Fuente: Infosastre.com.ar