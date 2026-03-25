A 50 años del golpe, la región reafirmó el “Nunca Más” con actividades de memoria, arte y participación

En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, distintas localidades de la región llevaron adelante emotivas y significativas propuestas para sostener la memoria colectiva y renovar el compromiso con el “Nunca Más”.

En la ciudad de Sastre, la Biblioteca Popular “Gral. San Martín” encabezó un acto cargado de simbolismo frente a su sede, donde el arte y la música se convirtieron en herramientas de reflexión. La jornada reunió a vecinos, autoridades y representantes de instituciones educativas, quienes participaron de un espacio de encuentro atravesado por la memoria.

Durante el acto se dio lectura a un documento institucional que interpeló el presente, remarcando que la construcción de memoria es una “obligación moral y ética” para fortalecer una sociedad más justa. Además, se desarrolló el recital “Música para la Memoria”, con la participación de artistas locales que aportaron sus voces en homenaje a las víctimas de la dictadura.

Uno de los momentos más destacados fue la campaña “Florecerán Pañuelos”, que incluyó la exposición de pañuelos intervenidos artesanalmente y una amplia participación de niños y jóvenes, reafirmando la importancia del trabajo educativo y la transmisión generacional de la memoria.

Por su parte, en El Trébol se inauguró un “Rincón de la Memoria”, impulsado por AMSAFE, como un espacio permanente para el recuerdo y la reflexión. La actividad incluyó la realización de un mural y la colocación de una placa conmemorativa, con la presencia del secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, junto a otros referentes institucionales.

A estas iniciativas también se sumó María Juana, donde se llevó adelante una propuesta cultural en la Sociedad Italiana de María Juana. Allí se proyectó la película Traslados, en una actividad organizada de manera conjunta por la Biblioteca Popular, la Sociedad Italiana y el Área de la Mujer, Diversidad y Género de la comuna local.

La proyección generó un espacio de reflexión y diálogo entre los presentes, sumándose a las distintas acciones que buscan mantener viva la memoria histórica y promover el compromiso con los derechos humanos.

De esta manera, Sastre, El Trébol y María Juana, junto a otras localidades de la región, reafirmaron a través de distintas expresiones culturales, educativas y comunitarias la importancia de recordar, reflexionar y construir memoria colectiva, sosteniendo una consigna que, a medio siglo del golpe, continúa más vigente que nunca: Nunca Más.



Fuente: Infosastre.com.ar