Eustolia avanza con mejoras en caminos rurales, obras de infraestructura y nuevos lotes habitacionales

Durante los últimos días se llevaron adelante distintas tareas de mantenimiento y mejoras en caminos rurales del distrito de Eustolia, trabajos considerados fundamentales para garantizar la circulación y acompañar la actividad productiva de la región.

Las labores incluyeron arreglos y reacondicionamiento de distintos sectores rurales, además de la colocación y recambio de tubos de alcantarilla en conjunto con productores y propietarios de campos. Estas acciones buscan mejorar el escurrimiento del agua y preservar la transitabilidad de los caminos, especialmente en épocas de lluvias.

Por otra parte, continúan los avances vinculados al nuevo loteo habitacional de la localidad. En ese marco, se realizaron nuevas firmas de boletos de compra-venta correspondientes a terrenos adjudicados con facilidades de financiación. Entre las personas beneficiadas se encuentran Jorge Benavidez, Matías Chávez y la familia Lencina-Ríos.

Además, la comuna concretó la firma del Convenio 2026 correspondiente al Programa “Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos”, junto a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. El acuerdo permitirá continuar desarrollando acciones vinculadas a la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en la comunidad.