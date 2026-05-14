Un estudio reveló cuál es el ejercicio más efectivo para bajar la presión arterial

La hipertensión arterial continúa siendo uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en el mundo y millones de personas buscan alternativas naturales para controlarla. En ese contexto, un nuevo estudio científico identificó cuál sería el ejercicio más efectivo para reducir la presión arterial de manera significativa.

La investigación, publicada recientemente en la revista científica British Journal of Sports Medicine, concluyó que los ejercicios isométricos —aquellos en los que los músculos se contraen sin generar movimiento, como la clásica “plancha” o sostener una posición fija— serían más eficaces para disminuir la presión arterial que actividades aeróbicas tradicionales como caminar, correr o andar en bicicleta.

El trabajo analizó datos de cientos de estudios previos sobre actividad física e hipertensión y observó que los ejercicios isométricos lograron reducciones importantes tanto en la presión sistólica como en la diastólica. Entre los más recomendados aparecen:

planchas abdominales,

sentadillas estáticas contra la pared,

ejercicios de agarre manual,

y posiciones de tensión muscular sostenida.

Según los investigadores, este tipo de entrenamiento mejora la función de los vasos sanguíneos y favorece una mejor circulación, ayudando a disminuir la resistencia arterial.

De todas maneras, especialistas remarcan que el ejercicio ideal depende también de cada persona, su edad, estado físico y antecedentes médicos. Por eso, recomiendan combinar actividad física regular con hábitos saludables como una alimentación equilibrada, reducción del consumo de sal, descanso adecuado y controles médicos periódicos.

La hipertensión es conocida como el “enemigo silencioso” porque muchas veces no presenta síntomas claros, pero puede derivar en enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y problemas renales si no se controla correctamente.

Los expertos insisten en que cualquier actividad física realizada de forma constante aporta beneficios para la salud cardiovascular, aunque este nuevo estudio abre la puerta a incorporar rutinas isométricas simples y de corta duración dentro de los tratamientos preventivos contra la presión alta.