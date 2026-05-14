La UTN San Francisco se suma a la Semana de los Museos con una propuesta abierta a la comunidad

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La Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional participará de la edición 2026 de la “Semana de los Museos” con una jornada especial que combinará historia, ciencia, tecnología y actividades culturales abiertas a toda la comunidad.

La propuesta se desarrollará desde el 15 al 18 de mayo, de 19 a 23 horas, en las instalaciones de la casa de estudios, donde vecinos, estudiantes y visitantes podrán recorrer distintos espacios interactivos y conocer parte del patrimonio educativo y científico de la institución.

Durante la jornada estarán habilitados el Museo Interactivo Conciencia, el Museo de Informática, el Observatorio Astronómico, el Laboratorio de Electrónica, el Laboratorio Académico de Física y el Laboratorio de Meteorología y Climatología, entre otros sectores vinculados a la investigación y el desarrollo tecnológico.

Además, habrá actividades culturales y recreativas con la participación de “Blues sin Fronteras”, Payamédicos, el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco y una muestra itinerante de Ángel Bacca, quien expondrá creaciones a escala de medios de transporte y maquinaria relacionada al sector productivo regional.

Desde la institución destacaron que la iniciativa busca acercar el conocimiento científico y tecnológico a la comunidad, promoviendo espacios de aprendizaje y encuentro para todas las edades.

Más información sobre la actividad puede encontrarse en UTN San Francisco

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