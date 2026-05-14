La UTN San Francisco se suma a la Semana de los Museos con una propuesta abierta a la comunidad

La Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional participará de la edición 2026 de la “Semana de los Museos” con una jornada especial que combinará historia, ciencia, tecnología y actividades culturales abiertas a toda la comunidad.

La propuesta se desarrollará desde el 15 al 18 de mayo, de 19 a 23 horas, en las instalaciones de la casa de estudios, donde vecinos, estudiantes y visitantes podrán recorrer distintos espacios interactivos y conocer parte del patrimonio educativo y científico de la institución.

Durante la jornada estarán habilitados el Museo Interactivo Conciencia, el Museo de Informática, el Observatorio Astronómico, el Laboratorio de Electrónica, el Laboratorio Académico de Física y el Laboratorio de Meteorología y Climatología, entre otros sectores vinculados a la investigación y el desarrollo tecnológico.

Además, habrá actividades culturales y recreativas con la participación de “Blues sin Fronteras”, Payamédicos, el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco y una muestra itinerante de Ángel Bacca, quien expondrá creaciones a escala de medios de transporte y maquinaria relacionada al sector productivo regional.

Desde la institución destacaron que la iniciativa busca acercar el conocimiento científico y tecnológico a la comunidad, promoviendo espacios de aprendizaje y encuentro para todas las edades.

Más información sobre la actividad puede encontrarse en UTN San Francisco