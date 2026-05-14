El milagro llegó a tiempo: Mirta recibió un nuevo corazón y emociona a toda la comunidad

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Yanina Enrico, quien compartió el emocionante momento que atraviesa su familia luego de que su mamá, Nanci Gallo, recibiera un trasplante de corazón esta semana en la ciudad de Córdoba.

Según contó Yanina, Nanci venía enfrentando desde hace varios años distintos problemas cardíacos y se encontraba bajo control médico en el Hospital Privado de Córdoba. En los últimos días, su estado de salud se había complicado y los profesionales le comunicaron a la familia que los tratamientos y la medicación intravenosa que recibía eran todo lo que podían hacer para mantener su corazón funcionando.

Ante esa situación, los médicos confirmaron que la única alternativa posible era un trasplante de corazón. Mirta ya integraba la lista de espera nacional desde septiembre del año pasado, pero el esperado llamado llegó en un momento muy delicado de salud y mientras permanecía internada en Córdoba.

La intervención quirúrgica se realizó esta semana y se extendió durante aproximadamente seis horas. Finalmente, Nanci recibió un nuevo corazón y actualmente permanece estable, recuperándose de manera favorable y acompañada por el cariño de su familia y de toda una comunidad que sigue de cerca su evolución.

La historia generó una enorme emoción y también volvió a poner en valor la importancia de la donación de órganos, un gesto solidario que puede cambiar y salvar vidas.