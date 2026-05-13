A los 100 años, David Attenborough sigue activo y la ciencia explica parte de su longevidad

El reconocido naturalista y divulgador británico David Attenborough celebró recientemente sus 100 años de vida y volvió a convertirse en un símbolo mundial del envejecimiento saludable. Lejos de las rutinas estrictas de gimnasio o las dietas extremas, el histórico conductor de documentales aseguró en distintas entrevistas que gran parte de su longevidad se debe a la “suerte”, aunque la ciencia sostiene que detrás de su historia también existen hábitos y factores clave.

Attenborough dedicó gran parte de su vida a recorrer el planeta realizando expediciones, filmaciones y documentales sobre naturaleza y vida silvestre. Ese estilo de vida activo, combinado con una fuerte pasión por su trabajo y una curiosidad permanente, aparecen hoy como elementos fundamentales en su bienestar físico y mental.

A diferencia de otras figuras vinculadas al fitness, el británico nunca siguió entrenamientos intensivos ni dietas estrictas. Sin embargo, con el paso del tiempo redujo de manera natural el consumo de carne roja y mantuvo una alimentación variada y moderada.

Diversos estudios científicos coinciden en que los hábitos sostenidos a largo plazo tienen un impacto importante sobre la calidad de vida y el envejecimiento. Investigaciones recientes realizadas sobre adultos mayores de 80 años muestran que quienes combinan actividad física regular, alimentación equilibrada y ausencia de tabaquismo tienen mayores probabilidades de alcanzar edades extremas en mejores condiciones de salud.

Otro de los puntos que destacan los especialistas es el “sentido de propósito”, algo que Attenborough mantiene intacto incluso a los 100 años. El naturalista continúa trabajando en producciones audiovisuales y recientemente presentó nuevos documentales centrados en los océanos y el cambio climático.

Expertos en longevidad sostienen que las personas mayores que mantienen proyectos, motivaciones y vínculos activos suelen presentar menores índices de deterioro cognitivo, depresión y enfermedades crónicas.

La genética también cumple un rol importante. Estudios sobre centenarios indican que alcanzar edades extremas depende de una combinación entre herencia genética, hábitos de vida, entorno social y avances médicos. Sin embargo, los investigadores remarcan que el estilo de vida puede influir significativamente en cómo se expresan esos factores biológicos.

Actualmente, solo una pequeña parte de la población mundial supera los 100 años, aunque la cantidad de centenarios continúa creciendo en varios países gracias a mejoras sanitarias, alimentación y calidad de vida.

David Attenborough, considerado uno de los divulgadores científicos más influyentes de la historia, continúa activo y ligado a su gran pasión: comprender y mostrar el mundo natural. Su historia vuelve a poner en debate la importancia de vivir con motivación, curiosidad y hábitos sostenidos en el tiempo.