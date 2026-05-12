La Biblioteca Popular de María Juana incorporó nuevos ejemplares tras su visita a la Feria del Libro 2026

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Valeria Malano, quien junto a Anabela Llanos viajó a la ciudad de Buenos Aires para participar de la Feria Internacional del Libro 2026, uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica.

Durante la entrevista, Valeria contó detalles de la experiencia vivida en la feria y destacó el objetivo principal del viaje: la compra de nuevos ejemplares para seguir ampliando el material disponible en la Biblioteca Popular de María Juana. La recorrida permitió acceder a una gran variedad de títulos, novedades editoriales, literatura infantil, juvenil y obras de interés general que próximamente estarán a disposición de los socios y lectores de la comunidad.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires reúne cada año a editoriales, escritores, bibliotecas e instituciones culturales de todo el país y del exterior, convirtiéndose en un espacio clave para la promoción de la lectura y el acceso a nuevos contenidos. En ese marco, las representantes de la biblioteca pudieron aprovechar promociones, descuentos especiales y conocer las últimas tendencias del mundo editorial.

Además, Valeria remarcó la importancia de continuar fortaleciendo el hábito de la lectura y el rol que cumple la Biblioteca Popular de María Juana como espacio cultural, educativo y de encuentro para vecinos de todas las edades.

Con esta nueva incorporación de libros, la institución continúa creciendo y renovando su compromiso con la cultura y el acceso al conocimiento en la localidad.