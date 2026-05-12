La película “Hoppers: Operación Castor” llega este domingo al cine con una aventura para toda la familia

Una nueva propuesta de animación desembarca en la pantalla grande con la llegada de “Hoppers: Operación Castor”, la producción de Disney y Pixar que promete diversión, emoción y una historia llena de imaginación para disfrutar en familia.

La película presenta a Mabel, una amante de los animales que se involucra en una innovadora tecnología creada por científicos, capaz de transferir la conciencia humana a animales robóticos realistas. Gracias a este avance, las personas pueden comunicarse con los animales como si fueran uno de ellos, descubriendo secretos y misterios del mundo animal que van mucho más allá de lo imaginable.

Con una duración de 104 minutos, “Hoppers: Operación Castor” combina aventura, humor y emoción en una propuesta ideal para grandes y chicos. El film es apto para todo público y llega desde Estados Unidos bajo el sello de Disney/Pixar.

La función será este domingo 17 de mayo a las 19:00 horas en Cine Club Sociedad Italiana. El valor de la entrada general es de $4.000, mientras que los socios podrán acceder por $3.000. Además, se recordó que la sala estará calefaccionada para disfrutar cómodamente de la función.