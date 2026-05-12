River Plate realizará una prueba de jugadores en María Juana

El Club Atlético Talleres de María Juana será sede de una importante jornada de captación de futbolistas organizada por el Club Atlético River Plate. La actividad se desarrollará el miércoles 13 de mayo desde las 16:00 horas y estará destinada a jugadores de las categorías 2012 a 2019.

La prueba contará con la presencia de los captadores oficiales Lautaro Goicouria y Nicolás Urquía, quienes observarán a jóvenes talentos de la región en busca de futuros proyectos para las divisiones inferiores del club millonario.

Desde la institución local destacaron la relevancia de esta oportunidad para los chicos de María Juana y localidades vecinas, ya que podrán mostrar sus condiciones futbolísticas ante uno de los clubes más importantes del país.

La jornada se llevará adelante en las instalaciones del Club Atlético Talleres de María Juana. Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse con el coordinador Federico Colombo al 3406-421161 o con Melisa Poli al 3406-458311.