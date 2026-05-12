Matías Steitemberger vive un gran presente en España y se consagró campeón juvenil con Juventus Lloret FC

En Comunicándonos dialogamos con Miguel Steitemberger, papá de Matías, quien atraviesa un gran momento futbolístico en España defendiendo los colores del Juventus Lloret FC, institución que compite en la Primera Catalana de fútbol.

El joven futbolista logró recientemente un importante título al consagrarse campeón de la Primera División Juvenil temporada 2025/2026 junto a su equipo, coronando una campaña de gran nivel en una de las competencias regionales más exigentes de Cataluña.

Durante la charla, Miguel contó detalles de la experiencia que vive Matías en Lloret de Mar, Girona, donde continúa creciendo tanto en lo deportivo como en lo personal. Además, destacó el esfuerzo, la adaptación y el compromiso diario que implica competir en el fútbol europeo, en una estructura altamente competitiva y con un importante nivel de formación juvenil.

La Primera Catalana representa una de las categorías más fuertes del fútbol regional español, con clubes históricos y una intensa competencia que sirve como plataforma para el desarrollo de jóvenes talentos. En la temporada 2025/2026, el Juventus Lloret FC logró posicionarse entre los equipos protagonistas de la categoría, consolidando un proyecto deportivo que sigue creciendo año tras año.

El logro conseguido por Matías Steitemberger genera orgullo en María Juana y la región, mostrando una vez más cómo futbolistas surgidos de nuestras localidades continúan abriéndose camino y dejando su huella en el fútbol internacional.