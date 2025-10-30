A puro fútbol y leyenda: series y películas imperdibles sobre Diego Armando Maradona

AppleMark

A más de tres años de su partida, Diego Armando Maradona sigue siendo una figura inagotable. Su vida, llena de gloria, controversias, pasión y humanidad, inspiró a cineastas y guionistas de todo el mundo. Desde documentales íntimos hasta ficciones vibrantes, el universo audiovisual sobre el “10” ofrece distintas miradas sobre el ídolo eterno.

📺 Series recomendadas

🔹 Maradona: Sueño Bendito (Amazon Prime Video)

Una de las producciones más completas sobre su vida. La serie repasa desde sus inicios en Villa Fiorito hasta su consagración mundial y sus conflictos personales. Con actuaciones destacadas de Nazareno Casero, Nicolás Goldschmidt y Juan Palomino, ofrece una mirada humana y compleja del astro.

🔹 Maradona en Sinaloa (Netflix)

Este documental sigue al “Diez” durante su paso como director técnico de Dorados de Sinaloa, en México. Entre charlas de vestuario, motivaciones y momentos íntimos, muestra al Maradona más cercano, luchando contra sus propios límites mientras guía a un equipo humilde hacia los primeros puestos.

🔹 Maradona: The Fall (disponible en YouTube y plataformas europeas)

Una serie documental que revisa los momentos más difíciles de su carrera, desde las sanciones deportivas hasta los conflictos mediáticos, con testimonios de allegados y periodistas internacionales.

🎥 Películas para volver a sentir la magia

🔸 Maradona by Kusturica (2008, dirigida por Emir Kusturica)

El reconocido director serbio realiza un retrato apasionado del mito, combinando entrevistas, imágenes inéditas y reflexiones sobre el impacto cultural del “10”. Un documental imprescindible para entender por qué Maradona trascendió el deporte.

🔸 Diego Maradona (2019, dirigida por Asif Kapadia, disponible en HBO Max)

Del creador de los aclamados Amy y Senna, este documental se basa en más de 500 horas de material inédito. Con un ritmo cinematográfico atrapante, muestra su ascenso en Nápoles, su devoción por el pueblo y el peso de la fama.

🔸 Amando a Maradona (2005, dirigida por Javier Vázquez)

Una mirada distinta que combina archivo y testimonios de fanáticos de todo el mundo, mostrando cómo la figura del Diego se convirtió en un fenómeno espiritual y cultural sin fronteras.

⚽ Un legado que sigue inspirando

Ya sea en la cancha, detrás de una cámara o en el corazón de millones de personas, Maradona sigue siendo historia viva. Estas producciones no solo reviven sus hazañas, sino que invitan a reflexionar sobre el hombre detrás del mito, el ídolo que nunca dejó de ser humano.

📺 Ideal para maratonear en estos días: emoción, fútbol y un solo protagonista — Diego, el eterno 10.