Comenzó el Torneo Clausura de Formativas de ACBOS: triunfos para Atlético María Juana en tres categorías

Durante el fin de semana se puso en marcha la 1ª fecha del Torneo Clausura de Divisiones Formativas de la ACBOS, con actividad entre el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio en las categorías U11, U13, U15, U17 y U21.
En el inicio del certamen, Atlético María Juana obtuvo tres importantes victorias y sufrió una derrota, logrando un balance positivo en la primera jornada.
Resultados de Atlético María Juana
U11
Atlético María Juana debutó con un sólido triunfo al vencer a CECI Básquet por 83 a 46.
U13
En esta categoría, el conjunto auriazul cayó como local por 71 a 58.
U15
Los chicos de Atlético comenzaron el Clausura con una valiosa victoria por 70 a 64, sumando sus primeros puntos en el campeonato.
U17
También fue triunfo para Atlético María Juana, que superó a su rival por 90 a 70, completando un gran inicio de torneo.
Otros resultados de la fecha
U11
- San Martín 86 – Americano 23
- El Expreso 18 – Atlético Sastre 71
- Juventud Unida 64 – Trebolense 18
- Santa Paula 82 – Brown 21
U13
- San Jorge Verde 28 – San Jorge Rojo 80
- San Martín 91 – Americano 44
- El Expreso 52 – Atlético Sastre 64
- Juventud Unida 37 – Trebolense 52
- Santa Paula 96 – Brown 38
U15
- San Jorge Verde 13 – San Jorge Rojo 123
- Juventud Unida 66 – Trebolense 56
- Santa Paula 62 – Brown 35
U17
- San Jorge Verde 37 – San Jorge Rojo 75
- San Martín 58 – Americano 70
- Juventud Unida 50 – Trebolense 65
- Santa Paula 80 – Brown 61
U21
- San Martín 79 – Americano 82
- Santa Paula 65 – Brown 67
Con estos encuentros quedó oficialmente inaugurado el Torneo Clausura de Formativas de la ACBOS, que volverá a reunir durante los próximos meses a las jóvenes promesas del básquet regional en busca de los títulos de cada categoría.