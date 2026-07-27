Comenzó el Torneo Clausura de Formativas de ACBOS: triunfos para Atlético María Juana en tres categorías

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Durante el fin de semana se puso en marcha la 1ª fecha del Torneo Clausura de Divisiones Formativas de la ACBOS, con actividad entre el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio en las categorías U11, U13, U15, U17 y U21.

En el inicio del certamen, Atlético María Juana obtuvo tres importantes victorias y sufrió una derrota, logrando un balance positivo en la primera jornada.

Resultados de Atlético María Juana

U11
Atlético María Juana debutó con un sólido triunfo al vencer a CECI Básquet por 83 a 46.

U13
En esta categoría, el conjunto auriazul cayó como local por 71 a 58.

U15
Los chicos de Atlético comenzaron el Clausura con una valiosa victoria por 70 a 64, sumando sus primeros puntos en el campeonato.

U17
También fue triunfo para Atlético María Juana, que superó a su rival por 90 a 70, completando un gran inicio de torneo.

Otros resultados de la fecha

U11

  • San Martín 86 – Americano 23
  • El Expreso 18 – Atlético Sastre 71
  • Juventud Unida 64 – Trebolense 18
  • Santa Paula 82 – Brown 21

U13

  • San Jorge Verde 28 – San Jorge Rojo 80
  • San Martín 91 – Americano 44
  • El Expreso 52 – Atlético Sastre 64
  • Juventud Unida 37 – Trebolense 52
  • Santa Paula 96 – Brown 38

U15

  • San Jorge Verde 13 – San Jorge Rojo 123
  • Juventud Unida 66 – Trebolense 56
  • Santa Paula 62 – Brown 35

U17

  • San Jorge Verde 37 – San Jorge Rojo 75
  • San Martín 58 – Americano 70
  • Juventud Unida 50 – Trebolense 65
  • Santa Paula 80 – Brown 61

U21

  • San Martín 79 – Americano 82
  • Santa Paula 65 – Brown 67

Con estos encuentros quedó oficialmente inaugurado el Torneo Clausura de Formativas de la ACBOS, que volverá a reunir durante los próximos meses a las jóvenes promesas del básquet regional en busca de los títulos de cada categoría.

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