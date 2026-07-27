Comenzó el Torneo Clausura de Formativas de ACBOS: triunfos para Atlético María Juana en tres categorías

Durante el fin de semana se puso en marcha la 1ª fecha del Torneo Clausura de Divisiones Formativas de la ACBOS, con actividad entre el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio en las categorías U11, U13, U15, U17 y U21.

En el inicio del certamen, Atlético María Juana obtuvo tres importantes victorias y sufrió una derrota, logrando un balance positivo en la primera jornada.

Resultados de Atlético María Juana

U11

Atlético María Juana debutó con un sólido triunfo al vencer a CECI Básquet por 83 a 46.

U13

En esta categoría, el conjunto auriazul cayó como local por 71 a 58.

U15

Los chicos de Atlético comenzaron el Clausura con una valiosa victoria por 70 a 64, sumando sus primeros puntos en el campeonato.

U17

También fue triunfo para Atlético María Juana, que superó a su rival por 90 a 70, completando un gran inicio de torneo.

Otros resultados de la fecha

U11

San Martín 86 – Americano 23

El Expreso 18 – Atlético Sastre 71

Juventud Unida 64 – Trebolense 18

Santa Paula 82 – Brown 21

U13

San Jorge Verde 28 – San Jorge Rojo 80

San Martín 91 – Americano 44

El Expreso 52 – Atlético Sastre 64

Juventud Unida 37 – Trebolense 52

Santa Paula 96 – Brown 38

U15

San Jorge Verde 13 – San Jorge Rojo 123

Juventud Unida 66 – Trebolense 56

Santa Paula 62 – Brown 35

U17

San Jorge Verde 37 – San Jorge Rojo 75

San Martín 58 – Americano 70

Juventud Unida 50 – Trebolense 65

Santa Paula 80 – Brown 61

U21

San Martín 79 – Americano 82

Santa Paula 65 – Brown 67

Con estos encuentros quedó oficialmente inaugurado el Torneo Clausura de Formativas de la ACBOS, que volverá a reunir durante los próximos meses a las jóvenes promesas del básquet regional en busca de los títulos de cada categoría.