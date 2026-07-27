La Comuna de María Juana incorporó nueva maquinaria para mejorar el mantenimiento de caminos rurales y calles

La Comuna de María Juana sumó nuevo equipamiento al parque de maquinarias comunal con el objetivo de fortalecer la prestación de servicios y optimizar las tareas de mantenimiento en distintos sectores de la localidad.

La incorporación comprende una niveladora de arrastre y una rastra de discos, implementos adquiridos mediante fondos del Programa de Obras Menores del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Estas herramientas permitirán mejorar los trabajos de perfilado, mantenimiento y recuperación de caminos rurales y calles de tierra, favoreciendo una mejor transitabilidad y un adecuado escurrimiento del agua durante los períodos de lluvias, aspectos fundamentales para garantizar la conectividad y el acceso a las zonas productivas y urbanas.

Desde la Comuna destacaron que la incorporación de este equipamiento amplía la capacidad operativa del área de servicios públicos y permitirá brindar respuestas más rápidas y eficientes a las necesidades de la comunidad.

Asimismo, remarcaron que esta inversión refleja el compromiso de la gestión encabezada por la presidenta comunal, Lic. Zulma Maciel, de continuar gestionando recursos provinciales que se traduzcan en más infraestructura, mejores herramientas de trabajo y una prestación de servicios cada vez más eficiente para los vecinos de María Juana.

Con esta incorporación, la Comuna continúa fortaleciendo su parque de maquinarias, apostando a mejorar la infraestructura local y acompañar el desarrollo de la comunidad con más equipamiento y mayor capacidad de trabajo.