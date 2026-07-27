Abren las inscripciones para el curso de Perito Clasificador de Cereales, Oleaginosas y Legumbres en María Juana

El Centro de Estudios y Servicios Agropecuarios (CEYSA) abrió las inscripciones para una nueva edición del Curso de Perito Clasificador en Cereales, Oleaginosas y Legumbres, una capacitación con título oficial que comenzará el próximo 19 de agosto de 2026 en María Juana.
La propuesta se desarrollará bajo la modalidad semipresencial, permitiendo a los estudiantes combinar una clase presencial por mes con el resto de los contenidos de manera online, facilitando el acceso a quienes trabajan o residen en distintas localidades.
El curso tendrá una duración de 10 meses y está orientado a quienes buscan capacitarse para desempeñarse en uno de los sectores con mayor demanda laboral dentro de la cadena agroindustrial, adquiriendo conocimientos sobre clasificación y calidad de cereales, oleaginosas y legumbres.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas, con un costo de $95.000.
Información e inscripciones
- Inicio: 19 de agosto de 2026.
- Modalidad: Semipresencial (1 clase presencial por mes y el resto online).
- Duración: 10 meses.
- Título: Oficial.
Los interesados pueden solicitar más información comunicándose al (3564) 470025, a través de Instagram @ceysa.peritoengranos o ingresando a www.institutoceysa.com.