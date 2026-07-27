Abren las inscripciones para el curso de Perito Clasificador de Cereales, Oleaginosas y Legumbres en María Juana

El Centro de Estudios y Servicios Agropecuarios (CEYSA) abrió las inscripciones para una nueva edición del Curso de Perito Clasificador en Cereales, Oleaginosas y Legumbres, una capacitación con título oficial que comenzará el próximo 19 de agosto de 2026 en María Juana.

La propuesta se desarrollará bajo la modalidad semipresencial, permitiendo a los estudiantes combinar una clase presencial por mes con el resto de los contenidos de manera online, facilitando el acceso a quienes trabajan o residen en distintas localidades.

El curso tendrá una duración de 10 meses y está orientado a quienes buscan capacitarse para desempeñarse en uno de los sectores con mayor demanda laboral dentro de la cadena agroindustrial, adquiriendo conocimientos sobre clasificación y calidad de cereales, oleaginosas y legumbres.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, con un costo de $95.000.

Información e inscripciones

Inicio: 19 de agosto de 2026.

19 de agosto de 2026. Modalidad: Semipresencial (1 clase presencial por mes y el resto online).

Semipresencial (1 clase presencial por mes y el resto online). Duración: 10 meses.

10 meses. Título: Oficial.

Los interesados pueden solicitar más información comunicándose al (3564) 470025, a través de Instagram @ceysa.peritoengranos o ingresando a www.institutoceysa.com.