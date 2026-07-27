La histórica Videoteca Rosario encontró un nuevo hogar en la UNR y preservará un patrimonio de más de 30 mil películas

La historia de la Videoteca Rosario tuvo un desenlace muy distinto al que muchos imaginaban cuando, hace más de un año, su propietario anunció que el histórico videoclub estaba al borde del cierre. Hoy, uno de los archivos audiovisuales privados más importantes del país inicia una nueva etapa gracias a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que decidió resguardar y abrir al público su valiosa colección.

El acervo comenzó a funcionar en la Biblioteca del Área Salud de la UNR, ubicada en Córdoba 3160, donde podrá ser consultado no solo por estudiantes, docentes e investigadores, sino también por cualquier persona interesada en el cine, la historia y el patrimonio audiovisual. El espacio ya se encuentra operativo de lunes a viernes, de 13:30 a 19:00, mientras que su presentación oficial se realizará durante el mes de agosto.

Un archivo único construido durante más de cuatro décadas

La Videoteca Rosario nació en 1980 y, durante más de 45 años, se convirtió en un verdadero punto de encuentro para cinéfilos, estudiantes y amantes del séptimo arte. A lo largo de ese tiempo reunió una colección de más de 30.000 títulos, entre películas, documentales, clásicos, cine de autor y producciones difíciles de conseguir en plataformas de streaming o circuitos comerciales.

Su catálogo fue creciendo gracias a décadas de trabajo de preservación y búsqueda de material audiovisual, transformándose en un archivo de enorme valor cultural para Rosario y para toda la región.

Un patrimonio que estuvo a punto de desaparecer

Cuando el histórico local anunció su posible cierre, surgió la preocupación por el destino de una colección considerada irreemplazable. Ante esa situación, la Universidad Nacional de Rosario decidió intervenir para evitar la pérdida de este patrimonio cultural.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, recordó que la institución se puso a disposición para albergar el archivo y garantizar su conservación, permitiendo que la colección siga siendo de acceso público y continúe al servicio de la investigación, la educación y la cultura.

Mucho más que un videoclub

La incorporación de la Videoteca Rosario a la universidad representa mucho más que un cambio de domicilio. El proyecto busca preservar la memoria audiovisual y acercar a las nuevas generaciones obras que forman parte de la historia del cine mundial.

En una época dominada por las plataformas digitales, donde gran parte del contenido desaparece de los catálogos o nunca llega a publicarse en línea, este archivo permite acceder a miles de producciones que de otro modo resultarían muy difíciles de encontrar.

Con esta iniciativa, la Universidad Nacional de Rosario reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y con la construcción de espacios abiertos a toda la comunidad, asegurando que una colección única continúe viva y disponible para las futuras generaciones de estudiantes, investigadores y amantes del cine.