Se jugó la segunda fecha del Clausura de Inferiores de la Zona Sur de la Liga Rafaelina

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Este fin de semana se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol, con actividad para Club Atlético Talleres y Club Atlético María Juana.

Talleres sumó dos victorias como local

En condición de local, Club Atlético Talleres recibió a Bochófilo Bochazo, logrando una buena cosecha de puntos.

Los resultados fueron los siguientes:

  • 9ª División: Talleres 1 – 0 Bochófilo Bochazo.
  • 8ª División: Talleres 2 – 0 Bochófilo Bochazo.
  • 7ª División: Talleres 0 – 0 Bochófilo Bochazo.
  • 6ª División: Talleres 1 – 1 Bochófilo Bochazo.

Atlético María Juana obtuvo dos triunfos en Florida

Por su parte, Club Atlético María Juana visitó a Atlético Florida, consiguiendo dos importantes victorias en las categorías intermedias.

Los resultados fueron:

  • 9ª División: Atlético Florida 0 – 0 Atlético María Juana.
  • 8ª División: Atlético Florida 0 – 2 Atlético María Juana, con dos goles de Luciano Ribotta.
  • 7ª División: Atlético Florida 0 – 2 Atlético María Juana, con tantos de Lucio Villarreal y otro gol para el conjunto auriazul.
  • 6ª División: Atlético Florida 2 – 0 Atlético María Juana.

Con estos resultados, ambos clubes continúan su participación en el Torneo Clausura de Inferiores de la Zona Sur, buscando seguir sumando puntos y afianzando el crecimiento de sus divisiones formativas.

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