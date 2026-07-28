Agosto se viste de fiesta: María Juana presenta un mes repleto de actividades por sus Fiestas Patronales 2026

María Juana se prepara para vivir un agosto inolvidable. Del 1 al 23 de agosto, la localidad celebrará sus Fiestas Patronales 2026 con un amplio programa de actividades culturales, deportivas, recreativas, religiosas y musicales pensado para toda la comunidad y visitantes de la región.

El cronograma comenzará el 1 y 2 de agosto con la 6ª edición de “Un Día de Colección”, en la Sociedad Italiana y la Plaza San Martín, donde habrá encuentro de autos y motos clásicas, el Museo Itinerante de Malvinas, charlas con Veteranos de Guerra, espectáculos y propuestas para toda la familia.

Las actividades continuarán durante todo el mes con una variada agenda:

7 de agosto: Peña de Cumbia y Cuarteto en el Bar de “El Flaco” Valinotti.

Peña de Cumbia y Cuarteto en el Bar de “El Flaco” Valinotti. 8 y 9 de agosto: Fecha del Turismo del Centro Santafesino en el Autódromo “Atilio Serre”, además del Encuentro de Danzas organizado por el Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”, un Encuentro de Newcom y el tradicional Té Bingo.

Fecha del Turismo del Centro Santafesino en el Autódromo “Atilio Serre”, además del Encuentro de Danzas organizado por el Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”, un Encuentro de Newcom y el tradicional Té Bingo. 12 de agosto: Misa en honor a Santa Juana Francisca con la presencia del Obispo Pedro Torres.

Misa en honor a Santa Juana Francisca con la presencia del Obispo Pedro Torres. 13 de agosto: Charla sobre Inteligencia Artificial en la Casa del Bicentenario.

Charla sobre Inteligencia Artificial en la Casa del Bicentenario. 19 de agosto: Jornada de RAEE y Punto Verde Móvil para la recolección de residuos eléctricos y electrónicos.

Jornada de RAEE y Punto Verde Móvil para la recolección de residuos eléctricos y electrónicos. 21 de agosto: Misa y Procesión, que culminará con el show de DJ Lucas Araya en la Plaza San Martín.

Misa y Procesión, que culminará con el show de en la Plaza San Martín. 23 de agosto: Almuerzo organizado por el Club de los Abuelos.

María Juana Vibra: el gran fin de semana de las Patronales

El punto más esperado de las celebraciones llegará el 16 y 17 de agosto con “María Juana Vibra”, el gran evento central de las Fiestas Patronales.

Durante las dos jornadas habrá propuestas para todas las edades:

Día de las Infancias con entrega de golosinas, espacios lúdicos y creativos junto a la Biblioteca Popular y talleres de dibujo y pintura.

Espacio Interactivo con la participación de distintos ministerios del Gobierno de Santa Fe, ofreciendo actividades vinculadas al arte, el ambiente, el compostaje, la seguridad vial y los sabores santafesinos.

Feria de Artesanos, Emprendedores, Expositores y Paseo Gastronómico.

Espectáculos musicales con las actuaciones de Valentina Márquez, La Callejera, Tumpara, Mati Bulacio, “Tuly” Gallardo y los Talleres Comunales, entre otros artistas que formarán parte de la programación.

Radio María Juana acompañará todas las Patronales

Radio María Juana 101.9 realizará una cobertura especial durante todo el mes de agosto, llevando a su audiencia todo lo que ocurra en las Fiestas Patronales 2026.

A través de la radio, el sitio web y las redes sociales, se compartirán entrevistas, notas en vivo, fotogalerías, videos, transmisiones especiales y toda la información de cada actividad. Además, los principales eventos podrán seguirse mediante el streaming y el canal de YouTube de RMJ 101.9, acercando cada momento de las Patronales a quienes se encuentren dentro y fuera de María Juana.

Con una programación que combina tradición, cultura, deporte, música, gastronomía y actividades para toda la familia, María Juana vuelve a vestirse de fiesta para celebrar sus Patronales 2026 e invita a toda la región a ser parte de un mes lleno de encuentros y emociones.



AUSPICIAN: Comuna de María Juana – Gastaldi Distribuciones – Grupo Perusia – Agricultores Federados Argentinos – Fanchin Muebles – Banco Credicoop Coop. Ltda. María Juana