“Abanderados”: una muestra que celebra la identidad de nuestros pueblos llega a María Juana

Llega la muestra itinerante “Abanderados”, una propuesta impulsada por el Ente Cultural Santafesino que busca rescatar, preservar y difundir la identidad de las comunidades a través de uno de sus símbolos más representativos: las banderas de ceremonia.

La exposición se desarrollará en la Casa del Bicentenario y estará abierta al público el jueves 11 de junio de 9 a 13 horas y el viernes 12 de junio de 9 a 20 horas. La muestra reúne más de 60 banderas de ceremonia pertenecientes a localidades de las provincias de Santa Fe y Córdoba, ofreciendo una valiosa oportunidad para conocer la historia, las tradiciones y los valores que identifican a cada pueblo.

Desde la organización destacaron que “Abanderados” es mucho más que una exhibición de símbolos. Se trata de una propuesta cultural y educativa que invita a reflexionar sobre el sentido de pertenencia, la memoria colectiva y la construcción de la identidad regional, permitiendo que estudiantes, instituciones y vecinos puedan acercarse a las historias que representan estos emblemas.

La iniciativa forma parte de las acciones que promueven el intercambio cultural entre localidades y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, revalorizando el patrimonio histórico de la región. La Comuna de María Juana invita a toda la comunidad a recorrer esta muestra y descubrir, a través de las banderas, la riqueza cultural y el legado de nuestros pueblos.