“Abanderados”: una muestra que celebra la identidad de nuestros pueblos llega a María Juana

Lo ÚltimoLocales

Llega la muestra itinerante “Abanderados”, una propuesta impulsada por el Ente Cultural Santafesino que busca rescatar, preservar y difundir la identidad de las comunidades a través de uno de sus símbolos más representativos: las banderas de ceremonia.

La exposición se desarrollará en la Casa del Bicentenario y estará abierta al público el jueves 11 de junio de 9 a 13 horas y el viernes 12 de junio de 9 a 20 horas. La muestra reúne más de 60 banderas de ceremonia pertenecientes a localidades de las provincias de Santa Fe y Córdoba, ofreciendo una valiosa oportunidad para conocer la historia, las tradiciones y los valores que identifican a cada pueblo.

Desde la organización destacaron que “Abanderados” es mucho más que una exhibición de símbolos. Se trata de una propuesta cultural y educativa que invita a reflexionar sobre el sentido de pertenencia, la memoria colectiva y la construcción de la identidad regional, permitiendo que estudiantes, instituciones y vecinos puedan acercarse a las historias que representan estos emblemas.

La iniciativa forma parte de las acciones que promueven el intercambio cultural entre localidades y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, revalorizando el patrimonio histórico de la región. La Comuna de María Juana invita a toda la comunidad a recorrer esta muestra y descubrir, a través de las banderas, la riqueza cultural y el legado de nuestros pueblos.

Te puede interesar

  • MUESTRA DE PINTURAS

    La Comuna de María Juana invita a la comunidad a visitar la Muestra de Pinturas del artista Daniel Delgado denominada “Recorriendo Caminos”.

  • MUESTRA DE CANTO

    El sábado 28 de julio se realizará la "6ta Muestra de Canto y Piano" de la Academia Vocalizarte de la Profesora Mielina Aimino. Dicho evento…

  • UNA BIRRA DE LA MEJOR

    Pasó por el estudio de la radio Sergio Balbi, el creador de la cerveza artesanal "Melkiades", y como era muy temprano en lugar de "pinchar"…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Ariel Kern es otra de las personas que forman parte de nuestra historia. Escuchá la nota que le hizo Mónica Barceló en la mañana de…

  • ¿ QUÉ ES DE LA VIDA DE...?

    Charlamos en Show Deportivo con Danilo Aira, fierrero de familia, con una gran trayectoria en el deporte motor tanto como piloto como mecánico.Historias y anécdotas…