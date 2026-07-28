El sistema 911 ya está operativo en todo el Departamento San Martín

Los vecinos del Departamento San Martín ya cuentan con el Sistema 911 de Emergencias y Denuncias, que comenzó a funcionar en toda la región con el objetivo de fortalecer la respuesta ante situaciones de urgencia y mejorar la coordinación de los distintos servicios de seguridad.

La presentación oficial del sistema se llevó a cabo este martes 28 de julio, a las 10:00, en el Complejo Cultural Eva Perón de la ciudad de San Jorge, con la participación de autoridades provinciales y representantes de diferentes organismos.

¿Cómo funciona el 911?

Desde la central operativa, ubicada en la ciudad de Santa Fe, explicaron que todas las llamadas son recibidas por operadores especializados, quienes identifican la emergencia y la derivan de inmediato a la localidad correspondiente.

El servicio cuenta con un equipo de alrededor de 10 operadores por turno, que trabajan organizados por zonas para enviar la alerta a la unidad policial más cercana al lugar del hecho, buscando reducir al máximo los tiempos de respuesta.

Emergencias y denuncias

Las autoridades señalaron que la mayor parte de las comunicaciones que recibe el sistema corresponden a hechos delictivos, superando en cantidad a los llamados por accidentes de tránsito o incendios.

Además, el 911 dispone de un sector específico para denuncias telefónicas, atendido por abogados, quienes intervienen cuando la situación requiere asesoramiento o tratamiento legal.

Una recomendación para los vecinos

Para agilizar la atención, desde la central solicitaron que, al realizar una llamada al 911, lo primero que informe el vecino sea la localidad desde donde se comunica, por ejemplo San Jorge, Sastre, El Trébol o cualquier otra ciudad del departamento.

Este dato permite identificar rápidamente la jurisdicción y derivar la emergencia al móvil o dependencia correspondiente, optimizando el tiempo de respuesta ante cada situación.

Con la puesta en marcha del servicio en todo el Departamento San Martín, la provincia continúa ampliando la cobertura del sistema de emergencias, brindando una herramienta clave para la prevención, la asistencia y la seguridad de la comunidad.