Abrieron nuevas líneas de financiamiento para emprendedores y productores de María Juana

Locales

La Comuna de María Juana informó que se encuentran abiertas las inscripciones para nuevas líneas de financiamiento impulsadas por la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos, destinadas a emprendimientos locales y a productores de los sectores tambero, ganadero y agrario.

Las alternativas contemplan distintos montos de acuerdo con la actividad. Para proyectos productivos, se pueden solicitar créditos de hasta $1.500.000, mientras que para las actividades tambera, ganadera y agraria se dispone de asistencia financiera de hasta $6.000.000.

Los créditos cuentan con un plazo de devolución de hasta 36 meses y una tasa de interés del 2% mensual directo (24% anual).

El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de octubre de 2026.

La iniciativa busca brindar una herramienta de financiamiento para acompañar emprendimientos y actividades productivas de la región, facilitando recursos para fortalecer y desarrollar distintos proyectos.

Dónde consultar

Las personas interesadas pueden acercarse a la sede de la Comuna de María Juana, donde podrán consultar los requisitos, condiciones y documentación necesaria para acceder a las líneas de financiamiento.

La atención se realiza de 7:00 a 13:00 horas.

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