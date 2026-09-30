Dora de Gazzola anticipó el encuentro por el Día Mundial de las Personas Mayores

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Dora de Gazzola, integrante del grupo de la Tercera Edad, quien contó detalles de la actividad que se realizará este jueves en María Juana para celebrar el Día Mundial de las Personas Mayores.

El encuentro será este jueves 1 de octubre, desde las 15:00, en la Plaza San Martín, y estará destinado a las personas mayores de la localidad, con la participación de distintas instituciones. La propuesta es organizada por el Taller Nuevo Amanecer y busca generar un espacio de encuentro, participación y celebración.

Durante la entrevista, Dora contó cómo se vienen preparando para la jornada y destacó la importancia de mantener estos espacios donde los adultos mayores pueden compartir, reencontrarse y disfrutar de actividades junto a otros integrantes de la comunidad.

La iniciativa se plantea como un encuentro abierto y comunitario, pensado para poner en valor el protagonismo de las personas mayores y generar una tarde diferente en la plaza.

La actividad comenzará a las 15 horas y se invita a participar a las personas mayores y a las instituciones de María Juana que quieran sumarse a esta celebración.