Pupi Mondino anticipó la presentación del Ensamble Infanto Juvenil en María Juana

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Pupi Mondino, uno de los directores del Ensamble Infanto Juvenil “Nelson F. Pautasso”, quien contó cómo se preparan para la presentación que tendrá lugar esta semana en María Juana.

El encuentro será este viernes 2 de octubre, desde las 20:30, en la Casa del Bicentenario, donde los integrantes del ensamble compartirán con el público parte del trabajo realizado durante el año y los aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación musical.

La presentación será una oportunidad para que los niños y jóvenes que forman parte del espacio puedan mostrar sobre el escenario lo trabajado durante estos meses, acompañados por sus docentes y familias.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita, por lo que se invita a toda la comunidad a acercarse y acompañar a los integrantes del ensamble en esta presentación.

Durante la entrevista, Pupi Mondino brindó detalles sobre los preparativos, el repertorio y todo lo que significa para los integrantes del grupo poder volver a encontrarse con el público y compartir la música que vienen trabajando durante el año.

La propuesta forma parte de las actividades culturales que permiten sostener espacios de formación artística para niños y jóvenes de la localidad, combinando aprendizaje, práctica musical y experiencia colectiva.