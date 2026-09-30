El Cine Club de la Sociedad Italiana presenta “El día de la revelación”

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El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana propone una nueva función para este viernes 2 de octubre con la proyección de “El día de la revelación”, una película dirigida por Steven Spielberg que combina ciencia ficción, thriller y drama.

La función será a las 21:30 horas, con una entrada general de $5.000 y un valor de $4.000 para socios.

La película parte de una pregunta inquietante: ¿qué ocurriría si alguien pudiera demostrar que no estamos solos en el universo? A partir de esa premisa, Spielberg vuelve al terreno de la vida extraterrestre, casi cinco décadas después de Encuentros cercanos del tercer tipo y tras haber abordado el tema también en E.T. y La guerra de los mundos.

En esta oportunidad, el director plantea una historia con un tono más cercano al thriller y la conspiración, atravesada por filtraciones, secretos y la posibilidad de que exista una realidad que permanece oculta para gran parte de la sociedad.

El elenco está integrado por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth y Eve Hewson.

La propuesta fue recibida con comentarios positivos por parte de distintos medios especializados. La crítica destacó especialmente el ritmo, la puesta en escena y la combinación de intriga, emoción, aventura y ciencia ficción que caracteriza al cine de Spielberg.

Con una historia que busca mantener la tensión desde el comienzo y que vuelve a poner sobre la pantalla una de las grandes preguntas de la ciencia ficción —qué pasaría si finalmente descubriéramos que no estamos solos—, “El día de la revelación” será la nueva propuesta del Cine Club.

El día de la revelación
📅 Viernes 2 de octubre
🕤 21:30 horas
📍 Sociedad Italiana de María Juana
🎟️ Entrada general: $5.000
🎟️ Socios: $4.000

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